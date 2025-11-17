Comisión parlamentaria, en directo: la administradora de RTVC, María Méndez, comparece tras presentar su dimisión La administradora ha hecho pública su retirada del cargo este lunes

La administradora general de Radiotelevisión Canaria, María Méndez, comparece este lunes en comisión parlamentaria después de presentar su dimisión este lunes.

Estaba previsto que Méndez abordara la preocupación expresada por los trabajadores del ente en relación con la eventual privatización de los servicios informativos y también sobre las medidas establecidas por la dirección del ente para garantizar la neutralidad y la pluralidad.

