Clavijo ve en el decreto para Cataluña una «esperanza» para que salga la norma canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebró este martes que el Gobierno de España quiera aprobar un decreto ley con cuestiones que afectan a Cataluña y que Pedro Sánchez había negociado con Junts porque eso da «esperanzas» a que Canarias también logre sacar una norma específica. «Yo creo que hay esperanza de poder cerrar la negociación en los primeros meses del año 26 y poder tener la agenda canaria definitivamente en un texto legislativo con un real decreto, al igual que en este caso el presidente quiera hacerlo con Junts y Cataluña», dijo Clavijo.

El jefe del Ejecutivo regional se congratuló de que Pedro Sánchez abrace la propuesta que él mismo le hizo en agosto en Lanzarote. «Nos alegra que la propuesta que le hice en agosto de resolver en ocasiones aquello que la matemática y la aritmética en el Congreso no prospera a través de reales decretos», dijo Clavijo.

Y en ese sentido, añadió el presidente regional, quiso «animar» al Gobierno de España «para que el real decreto que estamos trabajando desde Canarias con todos los asuntos de la gente canaria, pues tenga visos de poder salir adelante». Cabe recordar que en el último Consejo de Ministros ya se aprobó la ayuda a los afectados de La Palma, así como la reducción del 6% del IRPF para la ciudadanía de la isla, algo que debía salir antes de que finalizara este año para que se pudiera aplicar este año.

Conversaciones con el PP

Clavijo, además, dijo que estaban en conversaciones con el Partido Popular para que, una vez consensuen con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la norma logre la convalidación en el Congreso de los Diputados.

Preguntado por si iba a responder a la reclamación del presidente de España, que pidió a Clavijo que la diputada de CC, Cristina Valido, intercediera para que los conservadores aprueben los presupuestos de 2026, Clavijo afirmó que «de momento» estaban «convenciendo» a los populares «para convalidar el decreto canario, porque afecta a Canarias. Nosotros tenemos el compromiso porque se firmó con la agenda del Partido Popular de que si va exclusivamente ese asunto saldrá adelante».

Pero hablar de los presupuestos generales del Estado, continuó, es un tema «de otra índole, con temas de toda España». Con todo, dijo, «ya nos gustaría poder influir en los acuerdos de toda España. Seguramente aplicaríamos el modo canario y estaríamos todos más tranquilos».

El Gobierno regional ha incluido en el llamado decreto canario la participación en la designación de cargos de la Administración General del Estado vinculados a las islas, como la dirección de Radio Televisión Española en Canarias, la Agencia Efe, la presidencia de la Zona Especial Canaria, las direcciones de aeropuertos de interés general situados en las islas o Casa África. Con él, el Gobierno canario pretende «blindar» la agenda canaria y, con ella, partidas comprometidas que no se han materializado por la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Ese «texto de máximos» se está negociando con el Gobierno de España.

Por su parte, Vox en Canarias emitió este martes un comunicado en el que «denuncia» que el decreto canario es «la moneda de cambio del Gobierno» regional para «justificar el apoyo a Sánchez». De hecho, dicho apoyo se firmó en un acuerdo para la investidura y en él se expone claramente la «agenda canaria» que el Gobierno de España se compromete a cumplir a cambio del voto de la diputada Cristina Valido.