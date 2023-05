Clavijo critica la «falta de voluntad» de Sánchez para cumplir la agenda canaria

El senador autonómico de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, acusó ayer al Gobierno de Sánchez de incumplir la agenda canaria y convertir los acuerdos alcanzados en papel mojado. Tras su último pleno como miembro del Senado -su cargo decae con las elecciones del 28M en las que es candidato a la Presidencia-, Clavijo hizo un balance positivo del trabajo realizado por la Cámara de representación territorial sobre los asuntos que conciernen a las islas pese a los «incumplimientos» del Ejecutivo estatal.

«Se impulsó la ponencia de inmigración y la de insularidad, pero lo que hemos visto en estos cuatro años es que el Gobierno no tiene voluntad de poner en marcha ninguno de los acuerdos que hemos alcanzado», expuso, «y además nos hemos encontrado con un Gobierno de Canarias débil y sumiso que no quiere incomodar a Sánchez y no le ha exigido que cumpla», añadió.

El senador nacionalista hizo extensiva su crítica a la aplicación de los Presupuestos generales del Estado (PGE) de 2023 que su formación respaldó por primera vez en esta legislatura, especialmente en los que respecta al acuerdo para actualizar el coste del transporte de mercancías a partir del 1 de enero. «No me cabe en la cabeza que todavía no se haya puesto en marcha la compensación por el coste real y efectivo, porque el aumento de los fletes incide en la cesta de la compra y hace que tengamos la inflación más alta del Estado», indicó.

Pese a los incumplimientos, Clavijo asegura que no lamenta haber apoyado los Presupuestos. «No me arrepiento en absoluto porque gracias a eso los canarios viajan gratis en guagua y tranvía y los palmeros tienen una reducción del IRPF del 60% que les supone un alivio. Ha merecido la pena», concluyó.