El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. EFE

Clavijo celebra la bajada del paro y pide mejorar salarios y la calidad del empleo

El presidente de Canarias destaca la caída del paro en Canarias pero advierte de los retos pendientes en calidad y salarios

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:26



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este martes los datos del paro, que encadenan varios meses de descensos en las islas, y ha afirmado que reflejan «la fortaleza de la economía canaria», que continúa creciendo por encima de la media española.

El paro registrado en noviembre de 2025 bajó en 11 comunidades autónomas, entre ellas Canarias, donde descendió en 1.030 personas, un 0,70 %, respecto al mes anterior, lo que dejó la cifra de parados en las 146.649 personas.

«El empleo es la mejor herramienta de redistribución de la riqueza», ha manifestado el presidente en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha defendido que disponer de un puesto de trabajo permite a las personas «salir adelante» con más autonomía que a través de medidas paliativas como ayudas, subsidios o programas de cooperación.

Aunque ha calificado los datos como «una buena noticia», ha advertido de que persisten desafíos importantes: la calidad del empleo, la estabilidad laboral y la mejora de los salarios.

«Estamos trabajando mucho para que el nivel salarial siga subiendo, porque eso aumenta la renta disponible de las familias y ayuda a reducir las cifras de riesgo de exclusión social», ha agregado.

Asimismo, el presidente ha insistido en que el Ejecutivo seguirá «generando un espacio de seguridad y estabilidad» para que las empresas continúen invirtiendo y creando empleo en el archipiélago.

