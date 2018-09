Loreto gutiérrez / madrid El presidente del Gobierno de Canarias, que asistió a la aprobación del Estatuto desde la tribuna de invitados del Congreso, garantizó ayer que CC no va a obstaculizar el nuevo sistema electoral recogido en la reforma estatutaria, pese a que su formación apostaba por mantener el sistema actual de triple paridad.

«Nosotros consideramos que no es necesario que haya diez diputados más en la Cámara, entendemos que eso es algo que se debe decidir en Canarias», expuso, «pero el Estatuto es tan importante, y así lo hemos mantenido desde el minuto uno, que nosotros no vamos a poner pegas, no lo hicimos ni lo haremos nunca», añadió.

El jefe del Ejecutivo canario entiende que «al final a las elecciones vamos todos con la misma ley electoral y son los ciudadanos quienes deciden quién gana o cual es la representatividad de cada uno», expuso, «lo otro es absolutamente secundario».

Respecto a la necesidad de agilizar el trámite que aún queda por delante, Clavijo recalcó que Canarias no puede correr el riesgo de que perder todo lo avanzado si se agrava la inestabilidad política. «La situación es la que es, no sabemos si habrá elecciones anticipadas, y si las hay antes de que el Estatuto esté definitivamente aprobado la reforma decae y hay que empezar de cero», recordó, «por eso hay que darse prisa», añadió.

En esta línea, el presidente canario señaló que en la reciente reunión que mantuvo con el líder nacional del PP, Pablo Casado, cuyo partido tiene mayoría en el Senado, le transmitió la importancia de que el trámite en la Cámara Alta sea «muy ágil», para garantizar que se apruebe el Estatuto «con el que van a convivir las próximas generaciones de canarios».