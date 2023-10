Clavijo asegura que la «inestabilidad» en el Gobierno de España perjudica a las islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado este martes que la «inestabilidad» en el Gobierno de España «está perjudicando» al archipiélago, ya que las partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 «no vienen» y las cuentas autonómicas para 2024 se están elaborando sin información.

«Toda esta inestabilidad está perjudicando a Canarias, está perjudicando porque no vienen los recursos que están en los Presupuestos Generales del Estado del 2023, está perjudicando a Canarias porque a la hora de elaborar nuestro presupuesto no estamos teniendo información que nos indique sobre cómo van a ir las entregas a cuenta, cuál es el techo de gasto, si se van a hacer de obligado cumplimiento o no, en este caso, los criterios de estabilidad financiera como la regla de gasto, que lastraría mucho el presupuesto de Canarias», resaltó.

En declaraciones a los periodistas en un acto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Clavijo admitía desconocer qué ocurrirá con la investidura y qué le trasladará Pedro Sánchez al Rey, así como los apoyos que le dirá que tiene para una posible investidura.

De todos modos, afirmó que lo que desea «es que esto se despeje cuanto antes».