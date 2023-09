«Está claro que la primera decisión fiscal de CC y PP beneficia a los más ricos»

– ¿Como está viendo los primeros pasos del nuevo Gobierno?

– Estos primeros pasos son decepcionantes. Como alternativa al Pacto de las Flores, en la campaña electoral prometieron cosas como la rebaja del IGIC y no lo han hecho. En cambio, han tomado otras decisiones, como eliminar el impuesto de sucesiones para las rentas altas. Y algo que tampoco esperábamos es que se haya convertido en el Gobierno más caro de la historia de Canarias. Aún quedan nombramientos por hacer y pueden ser en torno a 40 personas más que el Ejecutivo anterior. Es falso que sea porque hay más competencias. Apoyar la cultura, el deporte u otras áreas se hace con más recursos, no con más cargos políticos. Además, junto a ello, CC se ha decantado en el Congreso por el PP unido a Vox. Y es llamativo, porque es el único partido nacionalista que está en ese lado. Los demás nacionalistas están en la defensa de mayor autogobierno, pluralidad del país y las singularidades de cada lugar. CC en cambio se coloca al lado de Vox, que esta en contra autonomías, del autogobierno, o de las singularidades canarias y el REF.

– Acaba de iniciarse el curso político y Gobierno y oposición ya están inmersos en una polémica sobre la rebaja del IGIC

– Mantenemos que la insuficiencia de crédito es una excusa para incumplir la promesa electoral de rebajar el IGIC. Todos los años hay insuficiencia de crédito. Nosotros encontramos 500 millones del último Gobierno de Clavijo y buscamos soluciones.

Ángel Víctor Torres

– ¿Como valora que ante una insuficiencia de crédito se bajen otros impuestos?

– Desde luego nos parece incoherente. Si tienes insuficiencia de crédito, lo lógico es buscar ingresos. Pero además, los que van a dejar de pagar esos ingresos son las rentas altas. La bonificación a sucesiones y donaciones beneficia a los que reciben más de 300.000 euros, porque los que heredan menos de esa cantidad ya estaban exentos por medidas que adoptamos nosotros. Es claramente para las grandes herencias, los grandes tenedores y las grandes economías.

– Hacienda mantiene que favorece a las rentas medias

– No es cierto. Han tomado una decisión para exonerar del pago del impuesto a quienes heredan una vivienda que vale una cantidad relevante. Además, no es verdad que lo que impide que la gente herede sean los costes, sino las cargas que tienen esas propiedades o porque hay desavenencias familiares. Con el Pacto de las Flores, una familia de dos hijos podía heredar una propiedad de sus padres y hasta 600.000 euros y no pagaba nada.

– ¿Cómo ve que se bonifique este impuesto, se pretenda rebajar el IGIC y a la vez se reclamen más recursos al Estado?

– Es un poco contradictorio exigir al Estado más fondos y luego tomar decisiones como esta que impiden ingresar 20 millones de las rentas más altas. Nosotros pensamos que quienes tienen más recursos, más tienen que pagar para ayudar a los más vulnerables. Lo que está claro es que la primera decisión fiscal del PP y de CC beneficia a los ricos. Y por tanto, no hay ninguna medida para la mayoría de los canarios, el 95% de la población. Luego piden más fondos a otras administraciones. Es paradójico.

«Ahora que hay más gobiernos del PP, también en Canarias, quizá habría que pedir más respuesta a las comunidades del mismo color»

– El PSOE ha dicho que quiere hacer una oposición en positivo, pero no sé si esta entrada puede dificultar el tono amable

– El Partido Socialista va a ejercer la representatividad que tiene en el Parlamento de Canarias como principal partido, no solo de la oposición, sino de toda la Cámara. Por tanto, haremos una oposición responsable. Presentaremos propuestas como si realmente hubiera posibilidad de Gobierno alternativo y estaremos al lado de la ciudadanía en sus demandas y sus exigencias al Gobierno canario. Apoyaremos las buenas medidas, pero no podemos apoyar a un Gobierno que sus tres primeras decisiones son engordar la administración, no llevar a cabo sus promesas electorales y quitar un impuesto a las rentas altas.

– ¿Le preocupa que haya propuestas de la anterior etapa que ahora queden desmanteladas?

– Hay una que me preocupa muchísimo. El Pacto de las Flores aprobó una propuesta que entendíamos clave para el archipiélago: la declaración de emergencia climática. Incluso sacamos adelante la agenda 2030 firmada por todos los agentes sociales y económicos. Ahora, esta Dirección General desaparece. Es un tremendo error no caminar con esa agenda internacional.

– Su Gobierno rechazó crear una oficina del REF. ¿Qué le parece que haya un comisionado?

–Nos parece que más que un responsable, lo que debe haber es una oficina con expertos, plural y sin luchas partidarias. El REF debe quedar fuera de esas luchas.

– Durante su mandato pidió que no se hiciera uso político de la inmigración. Ahora que hay un repunte, ¿como ve la gestión que se está haciendo?

–Dije en numerosas ocasiones que no debíamos hacer política con este asunto, y recibí ataques, interpelaciones y preguntas, tanto de CC como de PP. La gente está cansada de que se le echen todas las responsabilidades a los demás y no se asuman las propias. Si no nos hubiésemos enfrentado al Estado para tener espacios de emergencia, hoy tendríamos de nuevo un muelle de Arguineguín. Han llegado miles de inmigrantes que ocupan el 60% de la estructura que existe, pero cuando llegamos nosotros no había nada. Este Gobierno ha tenido la suerte de tener infraestructuras donde ofrecer una acogida digna. En cuanto a las comunidades, me desgañité pidiendo su colaboración, sobre todo a la presidenta de Madrid. Ahora que hay más autonomías del PP y gobiernan también en Canarias, quizá hay que pedir más respuestas a los gobiernos del mismo color. Y repito, no es justo que esa respuesta la tenga que dar Canarias sola.