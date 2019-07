«Ciudadanos ensalza a aplaudidores, trepas y pelotas»

Esta es la carta de despedida completa de Guayarmina Méndez:

«Lo hago profundamente entristecida por todo lo que dejo atrás, por todos los compañeros que durante tanto tiempo me han mostrado su respeto y a los que hoy yo expreso mi agradecimiento, y por la decepción que supone ver cómo un proyecto en el que había puesto toda mi ilusión y dedicación exclusiva, se ha convertido en una maquinaria para usurpar el poder, sólo el poder y nada más que el poder. No se trata de rabia, ni de resentimiento, mucho menos de odio; lo mío es una cuestión de decepción por andar siempre esperando lo que yo estaría dispuesta a dar.

«Han sido años apasionantes, de los que he sacado provechosas lecciones sobre el ejercicio del poder, lealtad y el valor de la amistad , y en los que he conocido a gente muy valiosa, que se han quedado en el camino, empezando por muchos de mis compañeros de la ejecutiva».

«Han sido años apasionantes, de los que he sacado provechosas lecciones sobre el ejercicio del poder, lealtad y el valor de la amistad, y en los que he conocido a gente muy valiosa que se han quedado en el camino, empezando por muchos de mis compañeros de la ejecutiva»

«Es por esa y muchas razones más, por la que creo que mi ciclo aquí ha terminado, hace casi cinco años entré en Ciudadanos con el único fin de aportar mi grano de arena a esta sociedad, que según mi apreciación estaba desgastada por la situación política del momento.

Como yo, muchos compañeros míos, nos embarcamos en un proyecto ilusionante, donde los primeros años y primeras elecciones generales, el brillo en los ojos de los compañeros era palpable, pero hoy en el 2019, lo que observo en muchos de ellos es una mirada sombría y decepción, debido a la deriva a que este barco se está escorando, un partido que no aprende de sus errores y no da ninguna explicación posterior, despreciando la experiencia de quien construye el partido, sus afiliados. Y lo más alarmante es que machaca la opinión y la crítica, y ensalza a aplaudidores, trepas y pelotas».

«El comité ejecutivo insular estuvo trabajando en la preparación de un documento de estrategia electoral , que llegado el momento de las elecciones fue desechado, y que se hizo caso omiso de todas las propuestas que se habían preparado para las distintas instituciones, Autonómicas (circunscripción insular), Cabildo y municipales, aprobándose unas listas electorales con personas totalmente desconocidas y ajenas al ideario del partido, dando como resultado los desastrosos números en las elecciones pasadas».

«Todo esto, seguido de un alejamiento del mensaje principal de regeneración política y de un comité de pactos que llevaron a la formación a una crisis interna insalvable. Para poner un ejemplo que se entienda, una empresa manda a sus mejores comerciales o jefes de ventas para negociar con un potencial cliente, y no manda al contable o jefe de marketing como es lógico, pues ese paralelismo es lo que ha sucedido en nuestra Comunidad Autónoma con el comité de pactos.

Por la misma razón que entré en este partido, hoy, es lo que tras meditar son las causas que me priorizan mi marcha, estas son mi ética y mis valores, donde anhelaba una política sin los bochornosos episodios a los que estamos acostumbrados, deslealtades y conspiraciones, donde los principios, los valores y la lealtad son una excepción y no una obligada norma, estos valores forman parte de mi ADN, no puedo continuar en un proyecto político con el que ya no me siento identificada».

«A partir de este momento me dedicaré en exclusiva a mi familia y vida profesional. Aprovecho la ocasión para pedir disculpas y agradecer el apoyo a mis seres queridos por todas esas horas que no he podido disfrutar junto a ellos, pero que entendían que era por luchar en lo que yo realmente creía. No descarto que, en un futuro aporte mis conocimientos en un nuevo proyecto, mi grano de arena a la sociedad, siempre respetándome a mí misma». Guayarmina Méndez.