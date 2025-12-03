El cierre de Trump del espacio aéreo deja en tierra a miles de canario-venezonalos La situación en Venezuela «es tensa», apuntan miembros de la disidencia en las islas. El ciudadano medio «tiene miedo, pero más emoción» por un posible derrocamiento

El presidente de Canarias y el director de Emigración en la reunión telemática con las entidades canarias en el país.

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Con 100.000 canarios y descendientes en tierras venezolanas, Canarias mira hacia la conocida como octava isla «con preocupación, lógicamente». José Luis Perestelo, viceconsejero de Acción Exterior señala que «hace tiempo que asistimos con preocupación a la situación en Venezuela», pero más aún tras el anuncio de Estados Unidos del cierre del espacio aéreo de Venezuela. Un paso más en la escalada de tensión que se vive en la zona tras las diversas acciones adoptadas por el presidente Donald Trump, que advirtió el pasado sábado, pese a no tener la autoridad para ello, que las «aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» consideren el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.

Para miles de ciudadanos eso significa no poder entrar ni salir del país cuando las fechas navideñas están a la vuelta de la esquina. Suprimir los vuelos con Caracas supone pues que muchos canario-venezolanos estén afectados. Como apuntaba este martes Perestelo en conversación telefónica con este periódico, «ya son todas las compañías, incluso alguna compañía que estaba volando, las que han anunciando que también van a dejar de operar» por el momento. «Por lo tanto, eso significa mucha incertidumbre para la gente que está viviendo en Venezuela y mucha preocupación para los canarios que viven allí», así como para sus familias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como apuntó Perestelo, algunos de los viajeros que tenían previsto salir de Venezuela lo han podido hacer vía Panamá. Pero son casos anecdóticos, señaló el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno regional, con delegación en Caracas y contacto permanente con la colonia canaria en tierras venezolanas. A su vez, familias que pretendían volver por unas semanas a Venezuela han pospuesto sus planes ante la imposibilidad que marcan las amenazas de Trump, que podrían derivar en un conflicto bélico. Además, «hay que recordar que el 23 de noviembre fue el último vuelo de Tenerife a Caracas; y el 22 el último de Caracas a Tenerife», apuntó Perestelo.

Así que «las expectativas de venir en navidad o personas que estando aquí tenían expectativas de pasar la navidad en Venezuela con sus familiares pues tampoco lo pueden hacer» porque no hay opciones.

Pero los venezolanos en el exilio o emigrados consideran que es un efecto colateral para, quizás, asistir en breve a la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Así por ejemplo lo estima Andy Camejo, vicepresidente de la Asociación Solidaridad Venezuela, que apunta que «se están resguardando vidas» con los aviones en tierra. «Es una situación complicada» pero no nueva en Venezuela, donde la población vive «con miedo pero más con emoción de que salga del poder» el presidente y todo el aparato que, apunta Camejo, sostiene «un régimen narco terrorista» con vinculación con grupos criminales internacionales. Cuando «un 95% de la población está contra el régimen».

El Gobierno regional activa un plan de atención a los isleños

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo en la tarde del lunes una reunión telemática con los responsables de las entidades y fundaciones canarias en Venezuela, en un encuentro marcado por la suspensión del tráfico aéreo anunciada por Estados Unidos y el clima de tensa calma e incertidumbre que se vive actualmente en el país. El objetivo fue trasladar apoyo institucional, evaluar la situación sobre el terreno y activar un plan de acción y comunicación hacia la comunidad canaria residente en Venezuela, el país con mayor número de canarios en el exterior.

En la reunión, en la que también participaron el director general de Emigración, José Téllez, y la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, se reafirmó el compromiso firme del Ejecutivo autonómico de mantener la continuidad de los programas sociales y asistenciales que se desarrollan en el país. El presidente subrayó que «ningún servicio ha sido interrumpido pese al contexto actual».

Los representantes de las entidades expusieron un escenario marcado por la tensión y la preocupación social, junto con una sensación generalizada de incertidumbre debido a la situación del transporte aéreo. No obstante, destacaron la voluntad conjunta de las asociaciones y fundaciones de seguir trabajando y de continuar apoyando a los canarios y descendientes que residen en el país, reforzando así su compromiso.