CC exige en Madrid más de 1.200 millones para Canarias

Las dos diputadas de CC en el Congreso, Ana Oramas y Guadalupe González Taño, han advertido este miércoles en rueda de prensa que también se ha registrado una pregunta por escrito dirigida al Gobierno central para que precise "euro a euro" por qué las mencionadas partidas no están llegando a Canarias.

También ha exigido CC la reunión inmediata de la comisión mixta Canarias-Estado para abordar la transferencia de las competencias que establece el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y cumplir con las disposiciones del Régimen Económico y Fiscal "en su integridad".

La diputada Guadalupe González Taño explicó que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 son los que están prorrogados y en vigor y en ellos aparecen las partidas recogidas para Canarias que el Gobierno puede "perfectamente" transferir a la Comunidad Autónoma.

Recordó que entre las partidas pendientes de transferir están los 42 millones de euros de empleo; otros 42 millones de infraestructuras educativas; 30 millones para la pobreza, 15 millones para infraestructuras turísticas; 4 millones para Costas, 2 millones para la playa de Valleseco y 40 millones para obras hidráulicas.

También CC exige la transferencia de 10 millones para depuración, 5 millones para el despliegue de banda ancha, medio millón para internacionalización de la economía, otro medio millón pera potabilizar agua, 1.180.000 euros para el Instituto de Agrobiología; 1.010.000 euros para el Instituto de Medicina Tropical; 3 millones para educación infantil y 8 millones para pozos y desalación.

Sólo estas partidas suman más de 202 millones de euros y hay que añadir los 864,7 millones derivados del incumplimiento del convenio en materia de carreteras y los intereses de demora, que alcanzan ya los 140 millones "y suben mes a mes", dijo González Taño.

CC también exige el desbloqueo de las partidas para bienes corporales que reclama el sector primario y las partidas para la reindustrialización, y que Canarias pueda usar el superávit.

Al respecto, la diputada Ana Oramas advirtió de que el Gobierno central aunque esté en funciones "no tiene ya excusas" para transferir unas partidas "que son derecho de los canarios" porque en la Comunidad Autónoma ya no va a haber un gabinete de CC sino socialista, así que ya no tendrá que "castigar" a Fernando Clavijo.

En cuanto a las competencias, CC exige la transferencia de materias como la inspección fitosanitaria, el transporte aéreo interinsular y Costas.

Además CC registrará una iniciativa para pedir al Ministerio de Agricultura que garantice que los productores canarios de plátano no van a verse afectados por el acuerdo "lesivo" firmado entre la UE y Mercosur.