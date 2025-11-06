Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un cayuco llegando a un puerto en Canarias. Efe

Un cayuco con 248 personas, entre ellas siete bebés, llega a El Hierro

La embarcación llegó al muelle de La Restinga después de haber estado siete días de travesía desde Gambia

Efe

La Frontera

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:03

Un cayuco con 248 personas de origen subsahariano, entre ellas siete bebés, ha llegado esta madrugada al muelle de La Restinga, en El Hierro, después de siete días de travesía desde que salieron de Gambia.

La embarcación de los servicios de emergencia acompañó al muelle de La Restinga al cayuco localizado a 1,5 millas de la costa para que sus ocupantes fueran atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

Ninguna de estas personas ha necesitado ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 248 personas, en su mayoría hombres, entre los que viajaban 63 mujeres y 32 menores de edad (entre ellos 7 bebés), que fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

A bordo del cayuco viajaban personas de Senegal, Gambia y Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG «Corazón naranja – Ebrima Sonko» y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

