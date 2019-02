Canarias tiene más de 700 vacantes de Policía Nacional y se convocan 100

Las Palmas de Gran Canaria

La Dirección General de la Policía ha convocado un nuevo concurso de méritos para cubrir vacantes y en el caso de Canarias la propuesta contempla 26 plazas de subinspectores, 21 de oficial de policía y 101 plazas para la escala básica de policía. Esta cifra ha sido calificada de «absolutamente insuficiente» por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), quien recuerda que en el Archipiélago hay un déficit de 700 agentes. Del centenar de puestos de la escala básica, 74 están destinados a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 27 a Las Palmas.

El secretario general del SUP en Canarias, José Luis Guedes, apunta que estas cifras no se ajustan a las necesidades existentes en la Comunidad Autónoma. Como ejemplo, señala que en la Jefatura Superior, en Las Palmas de Gran Canaria, hay en este momento más de 100 plazas vacantes. De ellas, 30 corresponden a jubilaciones de 2018 y otras tantas a las que se producirán este año. Sin embargo, sólo se convocan dos puestos de policía de escala básica, lo que tacha de «ridículo». En la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife no están mejor. Se ofertan 30 plazas cuando las que están por cubrir suman en torno a 130.

Guedes apostilla que el déficit oficial de policías nacionales en Canarias es de 700 agentes según el catálogo correspondiente a 2007, por lo que este registro está «totalmente desfasado» ya que en estos últimos doce años se ha producido un importante incremento no sólo poblacional sino en la llegada de turistas. En este sentido, hace hincapié en que en la comisaría de la zona turística más importante, en Maspalomas, sólo se incrementará su plantilla en un agente. En Telde sumarán diez nuevos policías.

Tras la publicación el pasado día seis de febrero de esta convocatoria, el próximo jueves tendrá lugar una reunión en entre la administración y los sindicatos en la que éstos harán llegar sus alegaciones y sus propuestas para mejorar la convocatoria.

Por otro lado, el SUP también denuncia la situación irregular en la que se encuentra el personal de la sala del 091 en Las Palmas, que llevan dos años en comisión de servicio, cuando el tiempo máximo es de un año. De las nueve plazas, sólo se han convocado dos.