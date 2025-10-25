Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 25 de octubre de 2025
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Efe

Canarias solo ha entregado 109 viviendas públicas de las 2.300 que tenía previstas

El consejero Pablo Rodríguez achaca estas cifras tan reducidas al plan heredado del Gobierno anterior y la falta de personal

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:14

El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, reconoció en comisión parlamentaria este viernes que es «absolutamente insuficiente» que se hayan entregado solo 109 viviendas de las más de 2.300 que se preveía. El consejero del Gobierno canario achacó estas cifras al Plan Canario de Vivienda del anterior equipo, el del Pacto de las Flores, y también hizo alusión a que las licitaciones para construir inmuebles quedan vacías por la falta de mano de obra.

Para Rodríguez, el plan que se encontraron al llegar al Gobierno, en 2023, «era ineficaz y no era el idóneo», por lo que desde su equipo se ha tratado de aprobar decretos «para acelerar el ritmo de ejecución» de dicha estrategia, además de otras políticas, según explicó a la diputada de Vox Paula Jover, que tachó de «vergüenza» el hecho de que solo se haya entregado un centenar de inmuebles.

El consejero explicó que en los próximos 36 meses está previsto que se finalicen y se entreguen 2.171 viviendas públicas, a la vez que espera que antes de que acabe esta la legislatura se sumen más de 4.000 inmuebles en licitación para incrementar el parque público tanto del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) como de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan). Todo ello, con la singularidad de que las de Icavi son de régimen de alquiler social y las de Visocan son viviendas protegidas de promoción privada.

Rodríguez remarcó que cuando desde su consejería se habla de construir 10.000 viviendas al año no solo se habla de inmuebles de carácter público, sino de a mezcla entre las de esta titularidad, las protegidas y las de carácter privado.

Además, una de las cuestiones que retrasa la adquisición de vivienda pública es que las licitaciones de estas obras se quedan vacías. Una de las principales causas, dijo, «no es tanto el precio», sino la falta de mano de obra cualificada para llevar a cabo, y quiso subrayar que este problema es «más exponencial»en las islas no capitalinas.

En respuesta a la pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes sobre las medidas planteadas para reducir el número de licitaciones «que quedan desiertas» en el archipiélago, el consejero apuntó que es en las edificaciones donde más dificultades hay para encontrar oferta, si bien, desde la consejería se ha trabajado para revertir la situación.

Puso como ejemplo la isla de Fuerteventura, donde nadie participó en la licitación de dos edificios en un primer momento, pero que luego, tras mejorar las condiciones, se adjudicaron.

«Ese es el trabajo que nos queda:mejorar los pliegos, el estudio y el proyecto para hacerlo más atractivo», remarcó Rodríguez, que añadió que esta realidad está siendo aprovechada para «replantear los modelos tradicionales y buscar sistemas industrializados» para que la mano de obra sea «cualificada o más específica».

Asu vez, incidió en que desde 2023 ninguna de las obras que dependen directamente de su consejería, las relacionadas con la infraestructura, quedaron «desiertas». Hizo hincapié en el trabajo previo que se realiza, al que se destinan «millones de euros»para la redacción de proyectos».

El archipiélago no cesa en su empeño y exige entrar en el consejo de administración de Aena

El consejero de Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, reivindicó este viernes en comisión parlamentaria el derecho de Canarias de tener presencia en Aena. «No estamos pidiendo una silla o pertenecer al consejo, sino que se cumpla con nuestro estatuto de autonomía», indicó Rodríguez como respuesta al diputado del grupo nacionalista canario Miguel Martín sobre si se ha recibido respuesta de Aena ante la propuesta del incremento previsto de las tasas aéreas en un 6,5%.

A este respecto, Rodríguez indicó que la respuesta ha sido «la callada». De esta forma, Aena ha reivindicado su capacidad de poder actualizar las tasas «en base a lo que considera su propia actividad», por lo que la respuesta «ha sido desfavorable para las pretensiones»de las islas.

De esta forma, el consejero del área incidió en que en el Estatuto de Autonomía de las islas, «aprobado por las Cortes», se establece en el artículo 161 que el archipiélago tiene que participar «en las decisiones estratégicas» del sector aeroportuario.

«Para algunos puede ser un punto estratégico, pero para nosotros es fundamental, es nuestro modo de vida, somos territorio ultraperiférico, fragmentado en islas, y los aeropuertos son nuestra única alternativa para movernos. Cualquier decisión que se tome afecta a la propia movilidad de los residentes», sentenció.

