Canarias reclama al Ministerio una renovación eléctrica plena El Gobierno canario presentará alegaciones a la adjudicación provisional de la renovación de las centrales eléctricas en Tenerife y Gran Canaria para que se extienda a todas las islas

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:37 Comenta Compartir

La emergencia energética «atraviesa toda la acción» de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dijo este lunes su titular Mariano Hernández Zapata tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la tramitación de la segunda planta de generación de emergencia de Fuerteventura.

Al hilo, Hernández Zapata anunció que presentará alegaciones frente al borrador del concurso de concurrencia para la renovación de las centrales ordinarias de Canarias.El objetivo es que todas las islas dispongan de un «sistema pleno».

Tras la resolución ministerial la semana pasada de un borrador provisional de adjudicación, la Consejería «presentará alegaciones durante dentro del plazo de 15 días que establece esa resolución con el objetivo de que todas las islas tengamos un sistema que nos dé plena garantía de suministro, que esté formado por grupos más flexibles y que eso permita una mayor integración de renovadores, y de ahí reduciendo esos vertidos de las energías renovables que en la actualidad están en torno al 15%».

Zapata recordó que «cuando llegamos al Gobierno nos encontramos un sistema antiguo, al límite en varias islas, con riesgo real de apagones y una infraestructura que llevaba décadas sin renovarse». Así que «frente a eso activamos medidas de emergencia, aceleramos tramitaciones y trabajamos con el Estado para desbloquear el concurso de renovación de centrales térmicas que llevaba 13 años paralizado». Ahora, con más de una década de retraso, se podrá «actualizar el parque térmico canario y por tanto dar estabilidad al sistema eléctrico».

El consejero insistió en que «esto es solo uno de los elementos de un conjunto mucho mayor. Ya estamos entregando también grupos de emergencia en Tenerife y en Gran Canaria», además de Fuerteventura. En total, son diez proyectos en los que se avanza para «garantizar que la ciudadanía no vuelva a vivir situaciones de riesgo por falta de potencia disponible».