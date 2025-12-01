Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la central eléctrica de El Charco, en Puerto del Rosario. Acfipress

Canarias reclama al Ministerio una renovación eléctrica plena

El Gobierno canario presentará alegaciones a la adjudicación provisional de la renovación de las centrales eléctricas en Tenerife y Gran Canaria para que se extienda a todas las islas

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

La emergencia energética «atraviesa toda la acción» de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dijo este lunes su titular Mariano Hernández Zapata tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la tramitación de la segunda planta de generación de emergencia de Fuerteventura.

Al hilo, Hernández Zapata anunció que presentará alegaciones frente al borrador del concurso de concurrencia para la renovación de las centrales ordinarias de Canarias.El objetivo es que todas las islas dispongan de un «sistema pleno».

Tras la resolución ministerial la semana pasada de un borrador provisional de adjudicación, la Consejería «presentará alegaciones durante dentro del plazo de 15 días que establece esa resolución con el objetivo de que todas las islas tengamos un sistema que nos dé plena garantía de suministro, que esté formado por grupos más flexibles y que eso permita una mayor integración de renovadores, y de ahí reduciendo esos vertidos de las energías renovables que en la actualidad están en torno al 15%».

Zapata recordó que «cuando llegamos al Gobierno nos encontramos un sistema antiguo, al límite en varias islas, con riesgo real de apagones y una infraestructura que llevaba décadas sin renovarse». Así que «frente a eso activamos medidas de emergencia, aceleramos tramitaciones y trabajamos con el Estado para desbloquear el concurso de renovación de centrales térmicas que llevaba 13 años paralizado». Ahora, con más de una década de retraso, se podrá «actualizar el parque térmico canario y por tanto dar estabilidad al sistema eléctrico».

El consejero insistió en que «esto es solo uno de los elementos de un conjunto mucho mayor. Ya estamos entregando también grupos de emergencia en Tenerife y en Gran Canaria», además de Fuerteventura. En total, son diez proyectos en los que se avanza para «garantizar que la ciudadanía no vuelva a vivir situaciones de riesgo por falta de potencia disponible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  6. 6 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  7. 7 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  8. 8 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias reclama al Ministerio una renovación eléctrica plena

Canarias reclama al Ministerio una renovación eléctrica plena