Canarias prioriza el acceso a la vivienda en los nuevos presupuestos autonómicos

Jueves, 23 de octubre 2025

La necesidad de gestionar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y dar respuesta desde la administración pública a la necesidad de acceder a una vivienda son dos de las premisas que marcan las cuentas de la Comunidad Canaria de 2026. Este miércoles, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto que presentó la consejera de Hacienda, Matilde Asián, con lo que el proyecto de presupuestos entrará en el Parlamento regional el próximo 30 de octubre para seguir su tramitación.

El nuevo presupuesto, que suma cerca de 12.500 millones de euros, «prioriza» los servicios públicos esenciales, explicó la consejera en rueda de prensa. En particular, Sanidad, Educación y Bienestar Social —en total, se llevan casi el 64% del presupuesto del próximo año—. Pero también aumenta sus partidas Industria y Energía. En cuanto a las políticas que más crecen, son Industria, Seguridad, Turismo y Medio Ambiente. Mientras que decrecen Infraestructuras y Vivienda, a cuenta del convenio de carreteras que disminuye sus aportaciones anuales y se extiende por más tiempo, y las políticas de Investigación y Desarrollo por la finalización de los MRR el próximo mes de agosto.

Descuentos fiscales para vivienda en Canarias

Asián explicó que, en Canarias, el 77% de los contribuyentes, unas 844.000 personas, no supera los 30.000 euros de renta. Y esto «es un problema importante», reconoció. Precisamente pensando en ellos y en las dificultades en el acceso a una vivienda, Hacienda propone reducir el Impuesto General Indirecto (IGIC) y el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) para la adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad y la renta máxima para acogerse a ello. Así, la edad se aumenta de 35 a 40 años, y de 150.000 euros por vivienda a 200.000. Además, se amplía la renta de 24.000 a 46.455 si es individual y de 34.000 a 61.770 si es conjunta.

Ampliar La consejera de Hacienda, Matilde Asián. Efe

En el caso del ITP, para viviendas de segunda mano, la renta máxima también sube a algo más de 46.000 euros, que se pueden incrementar por cada persona del núcleo familiar en 6.000 euros.

Asián añadió que con estas medidas «no solamente» se está «facilitando» el acceso «a la vivienda nueva, sino también a la vivienda usada a través del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales», impuesto cuyo coste recaudatorio estimó en unos 10 millones de euros, mientras que el IGIC en compra de vivienda nueva lo estimó en unos 2,5 millones.

Nueva deducción para adquisición de acciones

La consejera de Hacienda dijo que se creaba una nueva deducción autonómica, por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades de nueva o reciente creación, de menos de tres años. En este caso, se podrá deducir hasta un 20% con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% hasta los 6.000 euros si en esas sociedades participadas o que han sido creadas por universidades o centros de investigación.

Por salud, además, dijo Asián, especialmente de «los jóvenes», se ha decidido incrementar el IGIC del 7 al 15% a las bebidas energéticas, y en el caso de los refrescos, se graduarán en función de los azúcares que contengan, entre el 3 y el 7%. A esto se añade que se incrementará el tipo impositivo en determinadas modalidades del impuesto sobre las labores del tabaco, en cigarrillos y tabaco recalentado, y se modifica la tributación de las bolsas de nicotina.

El AIEM sobre combustibles se elimina, dado que no se producen en las islas, y se grava con el 1% de IGIC la entrega del importado, que actualmente está en el 0. Pero para 2026, el Gobierno canario mantendrá la bonificación «extraordinaria y temporal» del precio final del combustible para las islas no capitalinas.

Presidencia asume más retos

La Consejería de Presidencia verá incrementado su presupuesto en un 18,6% el próximo año, 25 millones más, un aumento que sin los MRR sería del 21,8% y 28,3 millones, según los datos que proporcionó Hacienda. La consejera justificó este aumento en que Presidencia ha asumido «todo derivado del reto demográfico. Antes, dijo, las áreas de Presidencia estaban más «restringidas», mientras que ahora ha asumido nuevas funciones como el reto demográfico y la transición tecnológica que también es uno de los grandes retos que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias», precisamente para «dar una respuesta más rápida a la ciudadanía «y la transición informática y tecnológica tiene un gran protagonista».