Canarias pide un trato específico por el impacto de la pandemia

El Gobierno de Canarias considera que el Estado debe tener en cuenta el gran impacto económico y social que la pandemia del coronavirus ha tenido en las islas como consecuencia del parón turístico y su situación peculiar como región ultraperiférica (RUP). «El trato singular de Canarias es un hecho consolidado, está en el Régimen Económico y Fiscal (REF), somos región ultraperiférica y estamos alejados del continente», una situación que ha sido favorable para frenar la pandemia, pero también conlleva dificultades, ya que el archipiélago «tiene situaciones diferentes, no son cuestiones a discutir», dijo el presidente, Ángel Víctor Torres.

Por ello, Canarias pedirá al Gobierno central que distribuya de acuerdo al impacto socioeconómico de la crisis la parte del fondo de 16.000 millones que prevé destinar a las comunidades autónomas, de los que unos 5.000 millones se asignarán según la pérdida de ingresos.

En una comparecencia informativa tras concluir la reunión con el presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, Ángel Víctor Torres valoró la inyección económica de 16.000 millones no reembolsables que distribuirá el Estado a las autonomías y que se asignará en tres fases. En la primera se distribuirán 10.000 millones para el gasto sanitario y en la segunda otros mil millones para los derechos sociales, que se repartirán según la población de cada territorio, explicó Torres.

En la tercera, otros 5.000 millones se asignarán de acuerdo a la pérdida de ingresos propios y ahí es donde Canarias considera que debe tener un trato específico al ser el territorio con evolución más favorable de la pandemia, pero a la vez con mayor repercusión negativa en la crisis que dejará el coronavirus.

Ante esta situación, Torres volvió «a hacer énfasis en la situación peculiar y específica de Canarias» que, con ingresos propios procedentes del IGIC, un impuesto dependiente del consumo, va a verse especialmente afectada por la caída de recaudación y por ello, reiteró, es «importantísimo» que pueda utilizar el superávit y la capacidad de endeudamiento, además de que las corporaciones locales puedan disponer de su remanente.

El presidente canario confía en que el próximo 11 de mayo todas las islas puedan estar en la fase 1 del plan de desescalada, aunque no descarta que esa fecha pueda adelantarse. Torres indicó que la voluntad es que dentro de ocho días las otro cinco islas -además de El Hierro, La Gomera y La Graciosa, que están desde hoy- estén en la fase 1 y ha afirmado que en estos momentos esa posibilidad «es real».

Es más, el presidente aseguró que es posible que haya algún adelantado, pero no se ha atrevido a anunciarlo; en cualquier caso, ha dicho que «ojalá» todas las islas puedan estar en la fase 1 el próximo día 11. Añadió además que la Consejería de Sanidad va a activar mecanismos sanitarios y de seguridad en las tres islas que hoy entrarán en fase 1 y se han mantenido reuniones con los presidentes de los cabildos de La Gomera, Lanzarote y El Hierro para coordinar dicha actuación.

Aprovechó además su comparecencia para hablar del pacto para la reactivación económica que ha presentado el Gobierno de Canarias y dijo que espera se pueda firmar el próximo 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias. A este respecto, Ángel Víctor Torres apeló a los demás presidentes autonómicos para que hicieran lo mismo que ha hecho Canarias y sean capaces de desarrollar un documento que defienda el estado del bienestar y que compromete a todos los firmantes.

Por otro lado, Torres descartó que la actual crisis derivada del coronavirus pueda llevarle a presentar su dimisión: «Ni me he planteado ni me planteo ni me plantearé dimitir cuando vengan situaciones mal dadas».