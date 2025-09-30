Canarias, en contra del pacto climático tras 'olvidarse' el Estado de la calima y la subida del mar en islas El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, anuncia que el Gobierno canario se «opondrá a la medida», que «no tiene en cuenta» las singularidades del archipiélago

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias se «opondrá» al pacto de Estado frente a la emergencia climática anunciado a principios de septiembre por Pedro Sánchez, debido a que «no tiene en cuenta» las particularidades del archipiélago, por ejemplo en cuestión de los océanos o la calimas, «cada vez más repetidas en el tiempo, más intensas, de mayores temperaturas y que verdaderamente tienen una afección sobre la salud de las personas». Así lo manifestó este martes el consejero de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo canario, Mariano Hernández Zapata, antes de la reunión de la segunda Comisión Canaria de Acción Climática y Energía.

«Tanto el presidente Clavijo como yo entendemos el pacto como un brindis al sol, una bomba de humo para intentar quitar presión sobre la gestión de los últimos incendios forestales que ha sufrido la península», especificó el consejero.

Hernández Zapata apuntó que la propuesta del Ejecutivo canario pasa por que en ese pacto de Estado se trabaje con «cada una» de las comunidades autónomas para que les «dejen aportar» y «ser partícipes»: «Ahí es donde creo que estaríamos hablando de un pacto de Estado real y de verdad con el interés de intentar luchar de manera efectiva contra el cambio climático».

Sobre los océanos, señaló que el pacto «no incluye situaciones que afectan a las islas, como son los incrementos del nivel del mar y la biodiversidad marina, que también se ve afectada por el cambio climático y en ningún momento se tiene en cuenta».

«Si no se tienen en cuenta nuestras realidades, lo que sufrimos realmente en Canarias con el cambio climático, no podemos estar dentro de ese pacto de Estado», insistió, tras recordar que esta postura ya fue manifestada por el propio Fernando Clavijo en el Pleno del Gobierno celebrado el martes 24 de septiembre.

La integrante del Comité de Expertos de Cambio Climático Adelina de La Jara, entidad que se encarga de asesorar al Gobierno de Canarias sobre este pacto, también se manifestó al respecto. En concreto, destacó, «siempre basada en la evidencia científica», que las leyes que se están desarrollando desde el archipiélago, como es la del cambio climático o suelo, todavía «tienen mucho camino que recorrer, deben ser desplegadas», y que existen «muchos mecanismos» que pueden ayudar a solventar los problemas que enfrentan las islas en materia climática.

Por ello, consideró que «no tiene mucho sentido» que se cree una Agencia Estatal de Protección Civil frente a catástrofes climáticas, tal y como propone el Ejecutivo central, «hasta que todos estos mecanismos estén funcionando».

«Lo que queremos es que se tenga en cuenta la singularidad de nuestro archipiélago, de nuestro territorio, la escala local, la participación ciudadana, la evidencia científica desde todas las investigaciones que se hacen en las universidades, y creemos que de esa forma Canarias puede ser un ejemplo de resiliencia y de sostenibilidad, y disminuir sus vulnerabilidades», enfatizó.

Respecto a las cuestiones a mejorar, mencionó a los océanos, con una papel «muy importante para la regulación del clima y en la biodiversidad», y a la participación social, que debe tener conocimiento de las investigaciones científicas para aceptar las medidas que se adopten y se llegue a un consenso.

La Comisión Canaria de Acción Climática y Energía es un órgano colegiado que se encarga de la coordinación y colaboración entre todas las áreas del Gobierno canario para la aplicación y seguimiento de la ley autonómica de cambio climático y transición energética.

La nueva planta de Fuerteventura, «solo de uso puntual» El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, aclaró que la nueva planta eléctrica prevista en La Herradura, Fuerteventura , «ofrecerá mayor solvencia y resiliencia» ante posibles contratiempos energéticos. Si bien, será de uso temporal, «inicialmente por tres años y prorrogable año a año», y puntual, «solo en los momentos de necesidad». Hernández Zapata defendió que la solución definitiva pasa por seguir trabajando en la penetración en Canarias de las energías renovables.