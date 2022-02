Canarias mira de reojo los resultados de Castillay León para analizar posibles tendencias de voto

Las elecciones autonómicas en Canarias no tocan -salvo adelanto- hasta mediados de 2023, pero las fuerzas políticas analizan con lupa los resultados del 13F en Castilla y León para estudiar las posibles tendencias de voto que puedan incidir en la futura cita con las urnas en las islas. Las interpretaciones son diversas en función del color político como es habitual tras una jornada electoral, pero en líneas generales se dividen en dos bloques: quienes ven una clara señal de desgaste de las formaciones que integran el Gobierno estatal -PSOE y Unidas Podemos- que podría tener reflejo a medio plazo en Canarias, y quienes creen que los resultados de otras autonomías no son extrapolables al archipiélago, menos todavía cuando queda más de un año por delante. La irrupción de las formaciones pequeñas de ámbito local y el notable avance de la extrema derecha están también en la mesa de análisis desde la perspectiva canaria.

«La principal lectura es que el PSOE, que en 2019 ganó las elecciones, se ha pegado ahora un gran batacazo, y que la coalición que conforma el Gobierno de Sánchez está en horas bajas», señala el senador del PP por Gran Canaria Sergio Ramos. En su opinión, la victoria del PP en Castilla y León el domingo es un paso más de una carrera por etapas que comenzó con la mayoría absoluta de Isabel García Ayuso en Madrid, y que tendrá efectos claros en Canarias cuando se celebren las elecciones autonómicas y cuya meta es aupar a Casado hasta La Moncloa. «La tendencia del PP es de claro crecimiento, ya pasó con Rajoy, que fue ganando elecciones hasta llegar a presidente del Gobierno, y eso mismo le va a pasar a Casado», expone, «no hay que perder de vista que el PSOE ya perdió en Cataluña, perdió en Madrid, donde es tercera fuerza, y ahora ha perdido en Castilla y León». En todo caso, Ramos considera que el PP canario, que acaba de abrir una nueva etapa bajo la dirección de Manuel Domínguez, debe seguir trabajando para gobernar sin mirar lo que hacen los demás. «Nosotros en Canarias, al golpito», señala.

Por su parte, el senador autonómico y secretario general de CC, Fernando Clavijo, también destaca de la jornada electoral del 13F que «hay una tendencia clara del bloque de izquierdas a la baja» que ya se ha ido viendo en otras elecciones autonómicas, en paralelo a una mayor movilización de la derecha, aunque «básicamente de la extrema derecha», sobre la que considera necesario reflexionar. El dirigente nacionalista apunta asimismo a la importancia de la aparición en el tablero de juego de las formaciones territoriales que representan a la España vaciada. «Hay un importante número de ciudadanos que no se sienten representados por el bipartidismo y que buscan que los problemas y las circunstancias específicas de sus territorios tengan respuesta en las grandes políticas nacionales», señala.

Sergio Ramos Senador del PP «Ciudadanos, que iba a presentar una moción de censura, ha sido castigado y el PP ha ganado, el adelanto electoral ha sido positivo»Fernando Clavijo Presidente de CC «Utilizar las autonomías como fichas de ajedrez por la batalla por la Moncloa y olvidarse de los ciudadanos favorece el extremismo»Tamara Raya Diputada del PSOE«Se trata de escenarios que no son comparables, en Castilla y León llevamos 35 años en la oposición y en Canarias estamos gobernando» Fabián Chinea Senador de ASG«Los partidos de la España vaciada se han centrado en lo que realmente preocupa a sus vecinos porque eso es lo que piden los ciudadanos»

Para la diputada del PSOE Tamara Raya, no cabe hacer una proyección de los resultados de Castilla y León en las islas, dadas las diferencias del mapa político entre ambas autonomías. «El escenario allí no se parece nada al nuestro, porque en Castilla y León hace 35 años que no gobernamos y en Canarias estamos gobernando», señala, «y aunque la gestión de las crisis siempre desgasta, el liderazgo de Ángel Víctor Torres se ha consolidado», añade. Aunque reconoce que el resultado del 13F para su partido «no ha sido el mejor», recuerda que el PP convocó las elecciones anticipadas con el objetivo de obtener mayoría absoluta, como hizo Ayuso en Madrid, «y no solo se ha quedado muy lejos sino que ahora está en manos de Vox», expone.

El senador de ASG por la Gomera, Fabián Chinea, considera por su parte los ciudadanos de Castilla y León han optado por nuevas alternativas como «castigo» a la estrategia de PP y PSOE de trasladar a este territorio el «enfrentamiento crónico» que mantienen en Madrid. «Celebramos la irrupción de ¡Soria Ya! o el crecimiento de la UPL porque son la respuesta a la eterna ausencia de soluciones por parte del Gobierno a los territorios más aislados», señala, « desde la Agrupación Socialista Gomera nos sentimos identificados con la filosofía de los partidos que representan la España vaciada, son más necesarios que nunca como contrapunto a quienes han optado por la permanente guerra dialéctica frente a la búsqueda de soluciones reales», añade el senador que representa en Madrid al partido de Casimiro Curbelo.