'Canarias tiene un límite' critica que el plan del Gobierno traerá más desigualdad El colectivo considera que el documento de Reto Demográfico lo único que hace es perpetuar el modelo desarrollistas en las islas

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:00

El Plan de Acción Ejecutivo de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial presentado por el Gobierno de Canarias contempla 43 medidas y 428 acciones concretas que, supuestamente, darán respuesta a la presión que sufre el territorio y sus problemas derivados. Sin embargo, el colectivo Canarias tiene un límite considera que el plan no es tan ideal. Es más, auguran que «generará mayor especulación, desigualdad y presión sobre el territorio».

Para los colectivos ecosociales que integran la plataforma el plan de reto demográfico «constituye un nuevo paquete de políticas desarrollistas y depredadoras del territorio que profundiza en las mismas falsas soluciones que llevan aplicándose durante décadas» y que han derivado en una Canarias en situación de saturación, desigualdad y emergencia territorial.

Frente a la propuesta del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo (CC), Canarias tiene un límite presenta un '80 y pico medidas para el cambio de modelo', un documento alternativo que hace frente a la hoja de ruta oficial que, entienden los colectivos sociales, vuelve a «ampliar infraestructuras, agilizar licencias, facilitar la expansión urbana y reforzar un modelo económico basado en el crecimiento infinito». Así que Canarias tiene un límite entiende que las líneas de acción propuesta en su plan del Reto Demográfico aumenta la presión constructiva sobre un territorio frágil y limitado, conduciendo a un aumento poblacional que consiguientemente hará uso de los recursos naturales de manera intensiva.

Ante esto, los colectivos denuncian que el Gobierno canario presenta las medidas como modernizadoras o sostenibles, «pero en realidad se trata de una continuidad directa de las mismas políticas que han provocado el colapso ecológico e institucional de Canarias». Aseguran que «no existe en el documento un reconocimiento explícito de los límites del territorio, ni una autocrítica del modelo turístico extractivista, ni una voluntad real de solucionar los problemas de vivienda, movilidad, infraestructuras o consumo de recursos». En realidad, apuntan, «todo se orienta a seguir expandiendo un sistema que ya ha superado la capacidad de carga de las islas».

El Plan de Acción Ejecutivo de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial es fruto de más de un año de trabajo y de la participación y aportación de instituciones, agentes sociales, instituciones académicas y ciudadanía. Sin embargo, Canarias tiene un límite considera que «tampoco se ha incorporado la voz de la ciudadanía movilizada, pese a que más de 75 colectivos, mediante el proceso participativo Canarias Palante, entregaron al Gobierno un documento elaborado con más de 1.200 propuestas».

Para el colectivo ciudadano que demanda poner límites al crecimiento descontrolado, el Plan Ejecutivo «ignora las principales demandas que la población lleva décadas exigiendo: moratoria turística, ecotasa, prohibición de compra de vivienda por parte de no residentes, freno efectivo a los macroproyectos y protección real del suelo rústico y el litoral». Además de que el plan del Gobierno no contempla medidas en sanidad o educación.