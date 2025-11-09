Canarias frente a la flota fantasma del petróleo ruso El doctor en Marina Civil Rafael Muñoz advierte de que el aumento del tráfico en las aguas circundantes al archipiélago esconde un Caballo de Troya en forma del llamado tráfico 'darkfleet'. Los fletes del crudo ruso hacia oriente continúan apareciendo en las aguas cercanas a las islas

Mooni, Myra, Velos Amber…son sólo algunos de los exóticos nombres de los petroleros que de diversas manera forman parte del entramado de los fletes de la llamada darkfleet o flota fantasma del petróleo ruso. Alguno de estos buques, caso del ya célebre Mooni, con 750.000 barriles de chapapote ruso a bordo, pasó hasta 21 días derivando al oeste de La Palma, en las aguas adyacentes al archipiélago canario sin ningún tipo de control institucional. Son los llamados The Walking Dead Tankers o petroleros zombi que tienen la ZEE (Zona Económica Exclusiva) española en Canarias como su área de espera hasta recibir sus instrucciones de viaje. ¿Controla la inteligencia naval española estos episodios potencialmente peligrosos?

Canarias es una encrucijada marítima y un estado 'offshore' fallido cuya unamunesca clase política no supo cristalizar los puertos francos como una fuente de ingresos alternativa al turismo 'low-cos't. Las oportunidades perdidas del negocio marítimo pasan a diario entre las aguas internacionales de las islas que el nacionalismo de platanera no quiere entender no son canarias, tampoco españolas, pero que sin conllevan una jurisdicción que no sé hasta qué punto es efectiva.

La inseguridad del mar rojo ha desviado a gran parte del flujo mercante por el Cabo de Buena Esperanza y eso ha hecho florecer, de nuevo, el Puerto de La Luz y Las Palmas como el principal de Canarias. Este aumento del tráfico en las aguas circundantes al archipiélago esconde un Caballo de Troya en forma del llamado tráfico darkfleet. Los fletes del crudo ruso hacia oriente, que si bien es cierto parecen haber vuelto a optar por la vía del Canal de Suez – Mar rojo, continúan apareciendo en las aguas cercanas a las islas.

En la madrugada del pasado viernes transitó el M/T Shusha con casi un millón de barriles de crudo ruso

En la madrugada del pasado viernes transitó el M/T Shusha con casi un millón de barriles de crudo ruso destino for orders…eufemismo de India. Una bomba de relojería medioambiental en la lista negra de las sanciones cuyos armadores posiblemente no responderían en caso de generar una marea negra.

España tiene una política marítima bastante deficiente. La flota mercante, en extinción, ha sido sustituida por la burocracia marítima y el atraco fiscal a todo aquel que sea un armador, incluso de un pequeño velero. El país con más kilómetros de litoral de Europa, incluido un archipiélago atlántico, no tiene un cuerpo de guardacostas; permitiéndose frivolidades como enviar un BAM (Buque de Acción Marítima) a «escoltar» una flotilla de ye-yes con palestino al otro lado del Mediterráneo, pero no despliega un patrullero de altura para saber qué diablos hace un petrolero, del que no había fotos públicas con su nuevo nombre, cargado con casi un millón de barriles de chapapote, a la deriva al oeste de La Palma durante tres semanas, el citado Mooni.

Cada equis tiempo España sufre una marea negra en Galicia y ya estamos en fechas. El aumento del tráfico de buques tanques boga a favor de las probabilidades. El fenómeno darkfleet no es nuevo en sí, pero sí creciente bajo una flota que ya coquetea con el millar de buques prestos a estas prácticas. La darkfleet es el tumor maligno del transporte marítimo de hidrocarburos.

La primera derivada de todo esto es que, a más buques, más posibilidades de un accidente. La segunda es más preocupante, pues si bien Canarias no estaba expuesta a esta vertiente del transporte por mar del crudo, la inseguridad del Mar rojo y la invasión de Ucrania la han colocado directamente en las derrotas de algunos de estos buques. Barcos que hacen escalas bunker en Las Palmas de manera habitual. Escalas legales, pues no ondean bandera rusa y la carga del buque no define su nacionalidad. El ranking de exposición a este tráfico potencialmente peligroso es en este orden, Estrecho de Gibraltar, Costa Gallega, y Canarias.

Cada equis tiempo España sufre una marea negra en Galicia y ya estamos en fechas

Pero vamos a la hemeroteca particular para repasar los episodios más sangrantes de petroleros darkfleet «descontrolados» en las aguas cercanas al archipiélago. Agosto del 2024, el darkfleet duro Myra, en la lista de las sanciones internacionales, pasó diez días a la deriva en las aguas entre Gran Canaria y Fuerteventura sin un solo vuelo de reconocimiento del Ejército del aire.

En junio del 2024, el Velos Amber, con más de +500.000 barriles de chapapote ruso, hizo escala en Las Palmas, y pasó más de una semana a la deriva al norte de Gran Canaria, en la llamada caja negra, donde un vertido, con corriente y viento a favor, aseguraría una marea negra en el norte de las islas centrales.

De nuevo la pregunta, ¿hubo supervisión estatal de este escenario? El regalo llegó las navidades pasadas, con el fondeo frente a La Playa de Las Teresitas del M/T Suez Echanted con un millón de barriles de crudo ruso para la India. El buque estuvo fondeado a menos de una milla de la escollera. Un garreo del ancla y, ¿habría tiempo material para que un equipo de remolcadores lo hubieran sujetado?, antes de devolver a la playa a su color original previo a teñirse de rubia, el negro.

El Myra pasó diez días a la deriva en las aguas entre Gran Canaria y Fuerteventura

Pero si hay un puerto que ha sido importante en la operatividad atlántica del petróleo ruso hacia el eje China-India-Singapur es el de Las Palmas. Escalas absolutamente legales, otra cuestión es la ética de prestarse a facilitar la mecánica de los fletes.

El pasado mes de enero fondeó a escasos mil metros de La Isleta el tanker M/T New Amorgos con 800.000 barriles de petróleo ruso para la India. Un escenario habitual durante los primeros meses del año en la bahía de la capital. La lista de buques es larga, pero estos datos son meridianos para entender el grado de exposición que la frágil economía canaria tiene al fenómeno de la llamada flota fantasma por su privilegiada situación geográfica en las derrotas del petróleo hacia oriente.

¿Qué es la caja negra? Se trata de un rectángulo del atlántico al norte de Canarias comprendido entre los paralelos 20º – 30º N, con un incremento de latitud de 90 millas, y los meridianos 018º – 013º 30´W, con un incremento de longitud de 270 millas. Por este polígono atraviesa todo el tráfico de petroleros, limpios y sucios, que transita entre el archipiélago. El 90% de dicha área son aguas internacionales, pero forma parte de la ZEE española que conlleva jurisdicción medioambiental y fiscal. Si se alineara un accidente de un buque del entramado de la flota fantasma, y reinara la oceanografía habitual, viento N-NE y deriva sur de la corriente general de Las Canarias, el piche, palabro guanche para chapapote, estaría asegurado en la cornisa norte de todas las islas.

El segundo escenario de un accidente potencial puede provenir por una caída de planta de un petrolero en tránsito bien al oeste, o al este de Fuerteventura y Lanzarote. El tráfico en tránsito con rumbo NE o SW navega en aguas internacionales a una media de 30 millas de costa al este de ambas islas, y a unas 40 millas si nos situamos en la cara occidental. El remolcador de altura más cercano está en Las Palmas, y eso son unas 10 horas de navegación hasta una posición media en la que supongamos el buque hubiera quedado a la deriva sin gobierno. Este escenario, caso de producirse en las inmediaciones del paralelo 29º N, y longitudes 014º-016ºW, sería especialmente dañino para Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. La deriva sur de la corriente general y el viento del noreste, podrían hacer derivar el buque hacia una costa baja, arenosa, y repleta de bajos. Sin duda, el peor escenario que no sé si se ha previsto, como sí ha hecho ya Dinamarca, Suecia y Alemania en el Báltico. Ese supuesto se dio con el M/T Eventin. Un petrolero del entramado fantasma que quedó sin gobierno y a la deriva en medio de un temporal a escasas 15 millas de la costa alemana y que no generó un desastre medioambiental porqué Alemania tenía un remolcador de altura en la zona en stand by. Eso se llama política marítima preventiva ante un escenario que ya es una realidad, aunque algunos países no lo quieran ver.

Una de las máximas del mundo jurídico marítimo es que quien contamina paga

Aún así, hay otro escenario si cabe peor, el de un buque sin gobierno, con la mala fortuna de tener la pala del timón bloqueada a la banda de tierra, pues no habría tiempo material de una operación de salvamento con un remolcador de altura apropiado. Sí, estas cosas pasan, recuerden el ferry Volcán de Tamasite, sin gobierno, colisionando contra la trasera del Dique Nelson Mandela de Las Palmas.

El añadido es que la mentalidad rusa en la mar no los lleva a declarar una emergencia hasta que tienen el agua al cuello y han agotado sus soluciones propias, que suelen pasar por esperar a que un remolcador de altura «amigo» los asista, para no pagar clausulas a empresas de salvage privadas, occidentales en su mayoría. Los ejemplos de los episodios de sin gobierno del LASH nuclear Sevmorput, navegando a la pata coja al este de Fuerteventura-Lanzarote, o el portaviones chatarra Kuztnesov, así lo respaldan.

¿Cuál es el arquetipo de petrolero darkfleet que transita entre islas? Hablamos de un AFRAMAX. Un buque de unos 250 metros de eslora, capaz de transportar entre 500.000 y 700.000 barriles de crudo en una condición de carga del 98%. Buques con una media de antigüedad de 10-15 años, lo cual no significa que haya registrado unidades con hasta 25 años de servicio, o de muy reciente construcción.

Una de las máximas del mundo jurídico marítimo es que quien contamina paga. Pero para ello, primeramente, hay que localizar al armador del buque. Aquí, el dueño de la carga, poco pinta, pues es el transportista, el armador, en sus muchas variantes en forma de subrogación del buque, el responsable del acto que ha generado la polución marina. Y cuando la contaminación es procedente de un buque tanque, con un hidrocarburo pesado de por medio, ya sea fuel, o crudo, el tema se vuelve especialmente delicado.

¿Y a quién reclamar? En 2020, el bulk-carrier Wakashio, bandera de Panamá, pero de armadores japoneses, se «la pegó» en la barrera coralina de Isla Mauricio, vertiendo más de 100 toneladas de fuel pesado a la laguna turquesa de la frágil economía turística de la isla. Sus armadores, reconocidos, respondieron haciendo frente a los gastos de descontaminación e indemnización; continúan haciéndolo. En este caso hablamos de sólo 100 toneladas; extrapolen el vertido a 70,000 toneladas.

En el caso de un siniestro con un AFRAMAX del entramado operativo darkfleet, la administración española se enfrentaría a una red, diseñada ad hoc, de empresas pantallas, despachos y fideicomisos afincados en estados, algunos archipelágicos, poco colaboradores y menos transparentes, cuya legislación interna, diseñada exprofeso, les obliga a no revelar información de sus clientes, en este caso, los armadores del activo flotante.

¿Imaginan a la abogacía del estado llamando a sitios como Cook Islands, Palau, Swazilandia, Gabón, o Comores? Canarias no vería un céntimo en indemnizaciones, y España tendría que acudir al fondo CLC (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage). Una especie de fondo-seguro para compensar a los afectados cuando el armador causante de la marea negra no responde, o simplemente no se le localiza. La cifra podría rondar los 1200 millones de dólares. Migajas para el agujero que haría al sector turístico canario. España, en un show político que nos trasladaría a la nefasta gestión de los días del Prestige, reclamaría a la bandera del buque, que saldría indemne, pues remitiría a los abogados del estado, perdidos como pulpos en un garaje con estos temas, al armador, que ya sabemos no sería encontrado. Insisto, Regreso al futuro de la gestión de la crisis del Prestige.

Canarias juega a la ruleta rusa con cada tránsito de este tipo de buque tanque que no ha desaparecido

Esto tendría una primera lectura, la indolencia y falta de control marítimo que España tiene en las aguas cercanas al archipiélago canario. La clase política se lanzaría el chapapote mediático a la cara entre ellos, mientras la ciudadanía lo recogería en las playas. Para vender un culpable, el viejo, el capitán, iría a la cárcel, la marejada política, de chapapote y acusaciones, haría que rodaran algunas cabezas sin culpa, y poco más.

Ante lo expuesto y a falta de un cuerpo de guardacostas unificado, parece razonable que la armada haga un acto de presencia más regular en la ZEE, coincidiendo con los tránsitos de algunas de estas bombas de relojería medioambientales. En otras palabras, una labor de inteligencia naval adelantándose a los tránsitos, escoltándolos, y realizando una trazabilidad de sus armadores o managers para saber quién está tras estos buques porque un accidente no es ninguna entelequia. ¿Se hace esta labor? Lo dudo. El espejo es la activa política marítima danesa, que tiene sus buques oficiales en la mar, en las inmediaciones de los DST (Dispositivos de Separación de Tráfico) para ganar horas cruciales frente a un episodio de buque sin gobierno, como ya ocurrió con el citado flete darkfleet M/T Eventin.

Canarias juega a la ruleta rusa con cada tránsito de este tipo de buque tanque que, si bien parece haber ido decreciendo, no ha desaparecido, con la citada área de espera for orders, y la incertidumbre de si un nuevo brote de ataque a la navegación comercial en el Mar rojo puede volver a desviar el flujo del crudo ruso a través de los pasillos internacionales entre islas. Y es que al panorama político nacional sólo le falta un petrolero escupiendo chapapote a la costa abriendo las noticias, mandando al gobierno al WC, mientras les cuentan que no es petróleo, que es chocolate negro al 95%. Recuerden que, nada pasa, hasta que pasa.