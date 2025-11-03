Canarias financia las PCR para evitar la entrada de vacuno enfermo El Gobierno regional está «preocupado» por la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado en la España peninsular

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes un incremento de 846.000 euros de las partidas del REA (Régimen Específico de Abastecimiento) destinadas a alimentación animal. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, señaló en rueda de prensa que desde el inicio de la legislatura, en julio del 2023, «de manera urgente nos sentamos para analizar lo que estaba pasando el régimen específico de abastecimiento de Canarias, que en los últimos años. Así que en los últimos dos años se ha pasado de un sobrante de entre 4 y 6 millones de euros anuales, lo que sumaron 21,5 millones de euros que se devolvieron a Europa por falta de ejecución, a un inversión vital para el sector primario.

El Gobierno de Clavijo «se comprometió con los sectores tanto ganadero, industrial y de consumo directo a modificar cuantas veces fuera necesario el REA para ser mucho más eficaces y eficientes», lo que conlleva ejecutar las partidas al 100% y que todos estos tres sectores que conviven dentro del REA tuvieran consolidado sus ayudas y compensaciones.

Así la bonificación aprobada se suma a la de principios de septiembre (1,3 millones de euros), y tienen como destino el consumo de alimentos ganaderos. En este caso, serán «9.000 toneladas que van a ser necesarias para terminar el año para que la ganadería de Canarias», de tal manera que los ganaderos y ganaderas «sigan teniendo una compensación a los sobrecostes de alimentación», cuyo coste ronda el 60% de los costes totales de producción.

De esas 9.000 toneladas de materias primas empleadas para la elaboración de piensos para el ganado, 6.000 toneladas reforzarán el apartado de alfalfa, raigrás y productos forrajeros similares; y 3.000 incrementarán el abastecimiento de insumos como guisantes, habas, cebada, avena, maíz, pipas de girasol, algarrobas, altramuces, pulpa de remolacha, tortas de soja o tortas de girasol.

Pero hay otro asunto que amenaza la seguridad del sector primario. La Consejería reconoció este lunes que la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado en la España peninsular «es un tema que preocupa muchísimo». El consejero Narvay Quintero apuntó que hace aproximadamente 20 días en el Consejo Consultivo, con representación de todas las comunidades autónomas y del Gobierno central, que tiene las competencias para actuar en este tipo de enfermedades, está abordando el creciente riesgo sanitario que afecta «de manera radical» al sector.

Por el momento, el archipiélago es la única región europea en donde no se han detectado casos de lengua azul. Desde Canarias «tenemos más miedo a la dermatosis que a la lengua azul», pero, en todo caso, «hemos actuado de manera inmediata, tanto en una como en otra. Hemos ampliado el número de días de cuarentena que se estipulaba antes de que apareciera la enfermedad en torno a 10 días, 20 días y 30 días. Nosotros hemos ampliado a 60 y 90 días y pagamos todos las PCR para controlar los animales que entran en Canarias».

Quintero precisó que el ganado vacuno que importa Canarias, algo que antes se hacía en días, tarda ahora en entrar a las islas meses, «lo que supone que un ganadero de Canarias tiene que mantener a este ganado vacuno en península durante 90 días, pagando alimentación». Aún así se hacen PCR, siendo «lo más preventivos» posible para evitar la entrada de ganado enfermo.