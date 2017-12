Canarias evita presionar al Estado por la financiación

Canarias no comparte el malestar por la actitud dilatoria que las otras autonomías atribuyen al Gobierno estatal en el diseño del nuevo sistema de financiación y ha optado por mantenerse en un prudente segundo plano sin meter presión a Rajoy, frente al grupo de comunidades de PP y PSOE que han unido esfuerzos al margen de ideologías para tratar de forzar al Ejecutivo a poner ya sobre la mesa su propuesta.

Ante la posibilidad de que la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) convocada para el jueves 28 acabe sin grandes avances -en el primer encuentro del día 14, con un orden del día muy técnico, no se dio ningún paso-, el Gobierno canario ya ha adelantado que el retraso de la nueva financiación no le inquieta en exceso, y que prefiere una negociación sosegada en aras del máximo consenso antes que un pacto en el que no participen todas las autonomías. En este sentido, Canarias ve necesario esperar a que se normalice la situación en Cataluña para que la Generalitat, hasta ahora ausente, se sume a la negociación.

La decisión del Ejecutivo canario de no hacer mucho ruido aunque el Estado incumpla los plazos para ajustar el reparto de los fondos destinados a sanidad, educación y políticas sociales, viene determinada por el acuerdo cerrado con Rajoy para que los recursos del REF, destinados a compensar las desventajas de la lejanía e insularidad, no computen en la bolsa de la financiación autonómica.

Este acuerdo, que ya tiene reflejo en los Presupuestos estatales del 2017, permite a Canarias acceder este año a 220 millones de euros del fondo de competitividad, 360 en 2018 y otros 550 en 2019, lo que acerca a las Islas a la media estatal, compensa parte de la infrafinanciación de los servicios básicos y reduce la urgencia de un nuevo sistema. El objetivo ahora, más que cerrar un pacto rápido sobre financiación, es garantizar que se respete el fuero isleño y consolidar de forma permanente la desvinculación del REF.