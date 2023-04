Canarias diseña un proyecto estratégico que «construya convivencia» con la población inmigrante

En Canarias residen casi 500.000 personas que han nacido fuera. En el caso de Adeje, más de la mitad de su población tiene origen extranjero. La inmigración en las islas no es un fenómeno nuevo ni tiene fecha de caducidad. Sin embargo, hasta ahora nunca se han establecido pautas para gestionar los recursos existentes y establecer espacios de integración de forma que incluya de manera explícita a toda esa población y contribuya a «construir convivencia».

Así define el profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen), Vicente Zapata, la necesidad de generar iniciativas «que permitan gestionar adecuadamente la multiculturalidad de la sociedad canaria y asumir la acogida, el tránsito migratorio, velar por los derechos de las personas que se instalan aquí en distintas condiciones o cómo llegan a los recursos y servicios».

En el caso de Adeje, más de la mitad de su población tiene origen extranjero. Una circunstancia similar se produce también en el sur de Gran Canaria y en las islas más turísticas.

Con el objetivo de desarrollar un plan estratégico, la Universidad de La Laguna y la Consejería de Derechos Sociales se han puesto manos a la obra para elaborar el Programa Canario de Inmigración y Convivencia intercultural porque, aunque es un asunto fundamental, Canarias carece de un instrumento de referencia en este sentido, «un conjunto de orientaciones estratégicas que nos permita hablar con propiedad de las migraciones y sus repercusiones o como afrontar una gestión positiva de ese fenómeno».

Para ello se ha abierto un espacio de encuentro para la reflexión y de construcción de una referencia oriente a instituciones y organizaciones. El fenómeno migratorio, explica Zapata, «es diverso y complejo, aquí y en cualquier otra parte», porque unas personas llegan de manera normalizada y otras de forma irregular por vía marítima, que es la más visible. Por eso, insiste, «tenemos que generar iniciativas que permitan gestionar adecuadamente esa multiculturalidad».

A su juicio, esta carencia demuestra que hasta ahora, «en las islas no se le ha dado a la inmigración la importancia que merece», y por eso subraya el interés de analizar esta situación desde el consenso y desde todas las dimensiones. Apunta al respecto que se ha encontrado el momento de hacerlo «desde la tranquilidad y sin que medie una crisis migratoria o una urgencia», aunque surgió tras la crisis de Arguineguín, «la circunstancia que permitió que sociedad, técnicos y políticos se hayan sentado para reflexionar sobre lo que supone para Canarias un fenómeno tan complejo y tan amplio, no solo el que llega en patera» y vincularlo con las competencias del Gobierno de Canarias en educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, convivencia, atención humanitaria, acogida, etc.

Para el director del Programa Convive, la comunidad autónoma tiene competencias al respecto que debe desarrollar de la mejor forma posible. Y para ello «primero hay que tener claro cuáles son, como respondemos a las mismas» y fijar su transversalidad «para que cualquier acción repercuta en la convivencia y que esas personas se sientan representadas, incluidas o concernidas». Por eso, considera muy importante llevar esta práctica «al barrio, al pueblo y trabajar con todos los protagonistas, que las administraciones, profesionales, ciudadanía, contribuyamos a generar los mejores contextos convivenciales posibles». Esa labor de llegar a donde los inmigrantes se desenvuelven cotidianamente es una de las labores pendientes porque es donde pueden surgir situaciones xenófobas.

Sobre el debate sobre el crecimiento demográfico, Vicente Zapata señala, como geógrafo y a título particular, que aunque siempre se destaca la superpoblación como uno de los grandes retos de Canarias, es preciso destacar también el envejecimiento, que va a requerir de las migraciones como factor de compensación. Así, considera que «se debe procurar que los flujos migratorios se puedan manifestar en una dimensión que podamos asumir, y a veces no tiene tanto que ver con el número sino con el ritmo, que lleguen de forma pausada».