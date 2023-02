Canarias desliga el repunte migratorio de la cumbre España-Marruecos Los partidos políticos consideran que la Reunión de Alto Nivel entre Marruecos y España no es la responsable del repunte migratorio de las islas

La llegada de pateras a Canarias en la primera semana de febrero ya ha superado las cifras de enero. Según los datos de la Delegación del Gobierno, 756 personas han desembarcado en el archipiélago en siete días, 200 más que los 31 del mes de enero. Pese a todo, estas cifras siguen siendo muy inferiores a las que se manejaban a estas alturas de 2022, donde se habían registrado el triple de llegadas.

El alcalde del Ayuntamiento de Teguise, Oswaldo Betancort, lamenta que un año más esta situación siga siendo motivo de preocupación entre los canarios e insiste en que no se normalice la situación. «No creo que este repunte sea consecuencia de la reunión entre España y Marruecos pero sí considero que es responsabilidad del Estado aumentar los recursos de vigilancia para que no pasen tragedias como las de esta última semana», indicó Betancort. Desde que el Gobierno Central reforzara la Costa de Levante, Canarias ha quedado como la primera puerta de entrada a Europa para el continente africano. «Hemos perdido la esperanza de que el gobierno español solucione este problema, vista su sumisión al gobierno marroquí, concluyó Betancort.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, que siempre ha mostrado su desacuerdo frente al cambio de postura de Pedro Sánchez respecto a la situación del Sáhara, considera que en este particular caso no ha afectado la tensión entre ambos países , sino que es fruto de las buenas condiciones que viene presentando el mar en los últimos días. Sin embargo, Campos destaca: «Marruecos juega con la vida de las personas, el no tener una política migratoria definida permite la aparición de mafias, que hacen la ruta más peligrosa y desmantela el discurso oficial de que tienen en cuenta la posición de Canarias en el Sáhara».

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, mostró su total decepción con lo sucedido en la cumbre entre España y Marruecos, «ha sido una tomadura de pelo, una cumbre ficticia para callarnos la boca, lo que le ha hecho el rey de Marruecos a Sánchez es una cobra sin precedentes». Pérez también declaró: «es algo que viene de lejos, no somos una prioridad para Pedro Sánchez. Nuestro Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Arrecife está a reventar, con unas condiciones indignas para un ser humano». En los últimos cinco años, han fallecido 6.000 personas que intentaban llegar a Canarias, una cifra que según Pérez podría ser mucho menor si se instalasen sistemas de vigilancia en los puntos calientes de la Isla. «Durante su legislatura, Mariano Rajoy compró un radar para controlar el norte de Lanzarote, un radar que jamás se ha estrenado por decisión de Pedro Sánchez, no ahuyentará pateras, pero podría haber salvado muchas vidas», concluyó Pérez.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) no considera que la cumbre entre Marruecos y España haya afectado directamente a la situación desarrollada esta semana, «la condición de las mareas y la luna llena, que ilumina más la travesía ha hecho que la gente se aventure más a montarse en la neumática», afirmó el portavoz de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. En cuanto a la versión oficial, desde Marruecos aseguran que se ha aumentado la vigilancia en los puntos de control y que las políticas migratorias siguen siendo las mismas que antes.

Una postura ligeramente diferente ofrece el especialista en migraciones del Gobierno de Canarias, Txema Santana, que confirma que los datos de la última semana en Canarias son sorprendentes si se comparan con enero pero positivos comparados con 2022. «No solo sorprenden los números si no también el cambio de embarcaciones. Durante el segundo semestre solo llegaron neumáticas y ahora también lo están haciendo pateras, con magrebíes y subsaharianos juntos, cosa que no estaba sucediendo», indicó Santana. Tras la reanudación de las relaciones entre España y Marruecos, las inmigraciones han descendido notablemente, principalmente por el control de la policía marroquí en el lugar de origen. «No creo que las condiciones del mar sea el motivo por el que estén viniendo más gente ya que llevamos meses así, habrá que seguir con cautela los avances de las próximas semanas antes de sacar una conclusión, finalizó Santana.