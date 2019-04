«Canarias asiste al final de ciclo de CC»

— Si tuviese el tiempo que tarda un ascensor en subir cuatro pisos para convencer a un indeciso de que vote al PP, ¿qué le diría?

— Pues le diría básicamente tres cosas. En primer lugar, que Pedro Sánchez es una amenaza. Y lo es porque gobernará con los independentistas, porque indultará a los golpistas y porque utiliza las instituciones como si fueran suyas. Sánchez volverá a arruinarnos como hizo Zapatero. Es la marca de la casa del PSOE: romper el diálogo social, subir los impuestos y jugar con la economía y el bienestar de los españoles. En segundo lugar, que el Partido Popular es el valor seguro en el que los canarios y el conjunto de los españoles pueden confiar. Ante una economía que, de nuevo, vuelve a mostrar signos de desaceleración, los ciudadanos ya conocen que las medidas del PP siempre contribuyen a la creación de empleo y a que baje el paro. Y en tercer lugar, porque la división del voto de centro-derecha, beneficia a Sánchez. Si queremos echar al PSOE de La Moncloa, la única alternativa posible es el Partido Popular.

— ¿El 28-A quién se juega más: España o usted como líder del PP?

— España, por supuesto. Yo estoy al servicio de los españoles y mi partido está fuerte, cohesionado y en forma. Preparado para volver a gobernar. Pero es verdad que estas elecciones son claves para el futuro de los españoles. No podemos olvidar qué país nos encontramos en 2011 tras el gobierno socialista. ¿De verdad queremos volver a esa situación? ¿De verdad queremos volver al paro, a los problemas económicos, a la ausencia de esperanza para los jóvenes? No hay más que ver que, apenas ocho meses después de llegar Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno sin el voto de los españoles, las alarmas se han vuelto a encender. Desde luego, estamos esforzándonos al máximo para explicar nuestro programa electoral; porque de eso trata lo que vamos a elegir el 28 de abril: qué tipo de gobierno tendrán las familias de este país los próximos cuatro años. Un gobierno lastrado por los extremistas radicales de Podemos y los apoyos independentistas, u otro moderado y centrado que ya ha demostrado su eficacia, como es el del Partido Popular conmigo de presidente del Gobierno.

— ¿Es un pacto como el andaluz la mejor fórmula para la gobernabilidad de España? ¿La línea roja es una posible exigencia de Vox de tener carteras ministeriales?

— Mire, como le decía antes, la división del votante de centro-derecha solo favorece a Pedro Sánchez. Especialmente en provincias con circunscripciones como las de Las Palmas, con ocho escaños, y Santa Cruz de Tenerife, donde se eligen siete diputados al Congreso. La Ley Electoral y el sistema d’Hondt beneficia sobre todo al partido más votado en cada provincia. Y le pongo el ejemplo de Canarias. En las islas, el PSOE obtendría un diputado más en cada provincia sin sumar ni un solo voto más, simplemente con que parte de los votos obtenidos por el PP en las elecciones anteriores, fuesen ahora a Ciudadanos o Vox. Estos dos partidos no obtendrían más escaños, pero el PSOE sí: dos más a costa del PP. Por lo tanto, nosotros apelamos a concentrar el voto de centro-derecha en el único partido que tiene posibilidades de echar a Sánchez: el PP.

— ¿Otro 155 en Cataluña de verdad servirá para desactivar el problema o no se corre el riesgo de agravarlo?

— Desde luego, lo que no desactiva el problema es que los independentistas violen la ley, y que no tenga consecuencias. No podemos permitir que continúe impunemente el adoctrinamiento de los niños, la manipulación de los medios públicos y que la Comunidad Autónoma de Cataluña siga sin cumplir con los servicios públicos esenciales que son de su competencia. Los catalanes no quieren estar solos, quieren saber que hay un Gobierno en España que se preocupa por ellos. Y lo que hay que hacer es recuperar la legalidad, la concordia y la prosperidad. La Constitución me gusta entera, también el artículo 155, que no oprime, sino que libera; que no suspende la autonomía, sino que la recupera

— Ha estado en campaña en Canarias. ¿Qué gana Canarias si el PP llega a La Moncloa?

— El PP ganó las últimas elecciones generales en Canarias, a gran distancia del resto de los partidos. Durante los gobiernos del PP, a Canarias le ha ido muy bien. Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, elevaron la inversión del Gobierno de España en Canarias a niveles históricos. Y además, gracias a las mayorías del PP en el Congreso y en el Senado, se aprobaron la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y el nuevo Régimen Económico y Fiscal. Como también fue el PP el que elevó al 75% las bonificaciones de los billetes de avión para los residentes en Canarias, y hasta el 100% en el caso de las mercancías. El Archipiélago siempre ha sido una prioridad para nosotros. Pero si gana Sánchez, ya sabemos lo que va a pasar. En su intento de Presupuesto para el 2019 eliminó uno de cada cinco euros del dinero destinado a Canarias por el anterior gobierno popular. El PSOE le quitó a los canarios 42 millones de euros para infraestructuras educativas, 15 millones para infraestructuras turísticas, 30 millones para obras hidráulicas, 3 millones para la educación infantil de 0 a 3 años, e incluso 18 millones de euros para luchar contra la pobreza. Nunca antes un Gobierno había machacado tanto a Canarias como el PSOE. Es más, los socialistas canarios lo saben, y eso les avergüenza y les hace agachar la cabeza ante los canarios.

— ¿Y qué gana Canarias si Asier Antona se convierte en presidente del Gobierno regional tras las elecciones del 26-M?

— El Partido Popular ganará las próximas elecciones autonómicas en Canarias, estoy convencido de ello. Asier Antona no sólo será el próximo presidente de Canarias el 26 de mayo, sino que va a liderar todo el centro-derecha canario durante los próximos años. Asier lleva muchos años recorriendo Canarias, más que ningún otro político de las islas. Se ha pateado cada municipio, cada pueblo y cada barrio. Sabe los principales problemas que tienen las Islas: una tasa de paro del 20%, las mayores listas de espera sanitaria de España, los peores índices de fracaso escolar del país y uno nivel de pobreza infantil inasumible en la UE. Es decir, las principales políticas que tienen que ver con el Gobierno canario han fracasado. Y eso es así porque los canarios asisten al final del ciclo de 30 años de gobierno de Coalición Canaria. Por eso, miran hacia Asier Antona y su equipo, que tiene las soluciones perfectas para comenzar a resolver los graves problemas que tiene Canarias, como lo acaba de hacer obligando a los nacionalistas a bajar los impuestos. Yo me comprometo, si soy elegido presidente de España, a que el tratamiento diferenciador de esta región ultraperiférica se incremente como precisa el archipiélago.