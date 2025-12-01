Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata. Acfipress

Canarias amplía el periodo de alto riesgo de incendios forestales a través de una nueva normativa

La nueva norma actualiza la regulación vigente desde 2001, adapta la planificación a los efectos del cambio climático y refuerza la coordinación entre administraciones clave esencial para la lucha contra incendios

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:17

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes el decreto que actualiza la normativa de prevención y extinción de incendios forestales en Canarias. La disposición, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía que dirige Mariano Hernández Zapata, sustituye al decreto vigente de 2001 y adapta la regulación a la realidad actual de los montes canarios, a la evolución del riesgo de incendios y al marco normativo estatal y autonómico en materia de protección civil, medio ambiente y uso de los montes.

Como explicó el consejero explicó en rueda de prensa tras el Consejo, este decreto establece tres épocas de peligro por incendios forestales en las islas, ampliando la época de Peligro Alto, del 1 de junio al 30 de septiembre; Peligro Medio, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre y Peligro Bajo, del 1 de noviembre al 30 de abril–. Además, «se actualizan las medidas preventivas y se incorporan herramientas como el comité de lucha contra incendios, clave para mejorar la coordinación interadministrativa», dijo Zapata.

Además introduce procedimientos más ágiles para restaurar las zonas afectadas por grandes incendios y refuerza la planificación y prevención. «Todo para proteger nuestros montes y mejorar la seguridad de la población y la línea de acción» que desarrolla la Consejería «con decisiones concretas, útiles y necesarias para cuidar nuestro territorio».

El decreto regula de forma integral la prevención y extinción de incendios forestales, así como la gestión de las zonas de interfaz urbano-forestal, mediante una planificación coordinada con los cabildos insulares, los ayuntamientos y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (Infoca).

