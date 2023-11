Canarias, ajena a la guerra Sumar-Podemos

La guerra abierta a nivel nacional entre Sumar y Podemos sigue sin visos de poder alcanzar una tregua a corto plazo. Sin embargo, las desavenencias entre la formación morada y el movimiento liderado por Yolanda Díaz parecen desactivadas en Canarias.

La realidad es que no hay espacio en el que debatir porque la única diputada que obtuvo la coalición en la comunidad autónoma en las elecciones generales del 23 de julio, Noemí Santana, no tiene 'adversario' en el archipiélago.

La parlamentaria, que consiguió el escaño por la provincia de Las Palmas, hace hincapié en que Sumar carece de estructura territorial en el archipiélago. «Mantiene algunos simpatizantes pero no cuenta con ninguna presencia, no tienen sede ni están organizados» y por eso, apunta, «las diferencias no trascienden» como ocurre en Madrid.

Podemos concluyó recientemente un proceso interno que marca su estrategia de legislatura. Esta línea de trabajo quedó recogida en un documento sometido a la valoración de la militancia y cambia de manera importante la senda seguida hasta ahora.

Enfrentamiento

Si hace un par de años, la asamblea general de los morados apostó por dejar el liderazgo de Unidas Podemos en manos de Díaz, ahora la relación entre la vicepresidenta en funciones y la dirigente de Podemos, Ione Belarra, es de enfrentamiento total y permanente.

El citado texto, valorado por más de 30.000 inscritos apunta Santana, fija las claves para el presente mandato y pasa por reforzar la posición de Podemos y reafirmar su autonomía política frente a Sumar.

No duda la diputada grancanaria en señalar que en unas próximas elecciones se podría reeditar la alianza «siempre que haya primarias en la coalición y por supuesto, que no existan vetos a ningún nombre». Si se cumplen esas condiciones, apostilla, «estamos dispuestos a entendernos».

En esta línea de autonomía, insiste en que «no se reúne ni trabaja» con quienes se presentaron a las elecciones bajo el paraguas de Sumar a la hora de planificar su trabajo en el Congreso, sino con Podemos «como organización política autónoma».

En el movimiento liderado por Yolanda Díaz se integraron 15 partidos «que por responsabilidad decidieron concurrir conjuntamente» pero, reitera Santana, «Podemos tiene muy claro que tiene voz propia», aunque en el Congreso se integra en el grupo de Sumar. «No tenemos ningún vínculo con estas siglas».

Sin relación política

En cualquier caso, defiende la relación tanto personal como política con quienes trabajaron en el proceso electoral del 23J, a pesar de que a nivel nacional Sumar vetó a su principal activo político, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

«No tenemos ningún problema ni queja, trabajamos a gusto juntos en aquel momento» pero actualmente no tienen ningún tipo de estrategia conjunta «porque no tienen presencia en las islas».

La relación con el dirigente de Drago, Alberto Rodríguez (exdirigente de Podemos) tampoco existe «y parece que su relación con Sumar tampoco pasa por su mejor momento», dice.

Ser la «única voz a la izquierda del PSOE» también contribuye a que no haya desencuentros. Aunque es diputada por Las Palmas, intenta «compensar» ese espacio político que ha quedado «huérfano» no solo tras las generales, sino en el Parlamento de Canarias, puesto que en las elecciones autonómicas de mayo los morados perdieron sus cuatro actas.

Personalismos

La parlamentaria, que reconoce que una «gran lacra» en estos desencuentros son los personalismos, considera que «si todos sabemos entender el lugar en el que estamos y se deja independencia a cada formación, la convivencia no tiene por qué ser mala».

En este sentido, recuerda que ya existía un espacio de confluencia, Unidas Podemos, «en el que no existían problemas porque cada uno tenía su terreno». Igual ocurre con la alianza sellada con Sí Se Puede desde 2014 «en la que cada uno funciona con independencia y se alcanzan acuerdos».

En cambio, achaca las dificultades actuales a que desde Sumar «ha habido voluntad de invisibilizar a Podemos», circunstancia que evidencia en que los morados no tienen ninguna portavocía en el Congreso «ni parece que nos vayan a dar responsabilidades de Gobierno o al menos no hay ninguna propuesta en este sentido», dice. A su juicio, en vez de tender puentes «se ha intentado dinamitarlos».

La diputada canaria de Podemos en el Parlamento nacional puntualiza que la única posibilidad de entenderse es «actuar con sinceridad, honestidad, decir donde está cada uno y tender la mano. Cada uno desde su trinchera pero peleando juntos», dice.