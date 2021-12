Canarias acaba 2020 al 72% de la renta per cápita española

Las primeras estimaciones económicas que se han hecho del año 2020 sitúan a Canarias en el 72% de la renta per cápita media española. Para encontrar «una desconvergencia tan grande entre la renta per cápita española y la canaria habría que remontarse hasta 1962», subrayó ayer el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que dio a conocer estos datos en el transcurso de una visita institucional al municipio de Agüimes, en Gran Canaria.

Rodríguez puso de manifiesto estas cifras en los momentos previos a una reunión con los empresarios del polígono industrial de Arinaga, en Agüimes, y en un intento de contextualizar hasta qué punto es vital el papel que ha de jugar el sector privado, eso sí, en sintonía con las administraciones públicas, de cara a propiciar la recuperación económica tras la covid.

«Si todo va bien, a mitad del próximo año recuperaremos la situación de la economía canaria prepandemia», pero acto seguido añadió que es de los que cree que las islas no pueden conformarse con el estatus económico de 2019. «Tenemos que cambiar de tercio, de ritmo. El desempleo, la pobreza o la desigualdad son parámetros casi consustanciales a Canarias y tenemos que generar condiciones para modificarlos».

Cree que a mitad de 2022 la economía canaria recuperará los niveles en los que estaba en 2019

Entre esos datos preocupantes dio cuenta del retroceso en el diferencial de la renta per cápita canaria respecto a la española. «En el 2000 teníamos el 98% de la renta per cápita media española. Estábamos a dos puntos de la riqueza media española. En 2019, a 31 de diciembre, estábamos en el 81,4%, por lo que retrocedimos casi 16 puntos; pero es que ahora ya tenemos estimaciones de 2020 y los cálculos hablan del 72% de la renta per cápita media española», una «desconvergencia» que no se producía, dijo, desde 1962.

Así las cosas, insistió, hay que esforzarse por variar el rumbo y para lograrlo, insistió, serán vitales las sinergias y los esfuerzos compartidos de los sectores público y privado, pero apuntó que hay un condicionante sobre la mesa: la evolución demográfica. «Desde julio del 2000 a julio de 2020 la población en Canarias creció un 32%, mientras que en España lo hizo un 15,9%; y en Euskadi, un 4,7». En términos cuantitativos, Euskadi creció en 90.000 personas en 20 años y Canarias lo hizo en 528.000. A su juicio, este parámetro «compromete los resultados macroeconómicos».