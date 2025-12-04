Campos (NC) denuncia la «tibieza y complicidad» de Clavijo ante la reunión del Estado con Marruecos El secretario general de NC-BC exige firmeza para impedir que el archipiélago sea moneda de cambio porque «Canarias no está en venta»

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, denunció este jueves la «tibieza y complicidad» del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ante la reunión de alto nivel entre el Estado español y Marruecos. El líder del nacionalismo progresista exigió firmeza para impedir que el archipiélago sea moneda de cambio porque «Canarias no se vende». Campos alertó del riesgo de que la comunidad canaria pueda ser utilizada como elemento de negociación en un contexto marcado por las aspiraciones expansionistas del reino de Marruecos y la situación del Sáhara Occidental, informa en un comunicado de prensa.

Luis Campos censuró el «silencio, la tibieza y la complicidad» del jefe del Ejecutivo de las dos derechas canarias, CC y el PP. Le acusó de reaccionar tarde y sin firmeza frente a una cita diplomática, de la que seguramente tuvo conocimiento antes de que comenzara este jueves en Madrid, y que afecta directamente al futuro territorial, económico y geoestratégico de las Islas. «Ha faltado contundencia desde el primer minuto. Clavijo debía haber fijado una posición clara, firme y rotunda en defensa de Canarias y no lo ha hecho», criticó Luis Campos.

El dirigente canarista advirtió de que Canarias no puede ser moneda de cambio bajo ningún concepto. «Ni su estatus jurídico, ni sus aguas, ni sus recursos, ni su espacio aéreo pueden entrar en negociación», avisó. Permitir siquiera que ese debate se abra, para el secretario general de NC-BC, sería «inaceptable».

Recordó que el Estatuto de Autonomía establece la participación de Canarias en todas las reuniones y decisiones que afecten directamente a la relación con Marruecos y reclamó «presencia efectiva del archipiélago en cualquier mesa donde se discutan asuntos que nos conciernen». Señaló que las pretensiones del reino alauita no son nuevas, pero alertó de que Marruecos, en la actualidad, es muy distinto al de hace décadas: «Hoy cuenta con alianzas cada vez más fuertes con Israel y Estados Unidos, un poder militar creciente y un avance diplomático que busca legitimarse a través de hechos consumados», alertó.

En ese sentido, denunció que el Gobierno de Canarias «está contribuyendo a legitimar las posiciones marroquíes sobre un territorio en disputa» al organizar y avalar delegaciones comerciales en lugares como Dajla, en el Sáhara Occidental, y al anunciar nuevas iniciativas hacia otros puntos como Agadir. «Es un disparate que además supone competir con nuestros propios puertos y con la economía canaria, y va contra el derecho internacional», añadió. Y advirtió de que si se consolida la marroquinidad del Sáhara Occidental, «sabemos cuál será el siguiente paso».