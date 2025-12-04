Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado y secretario general de Nueva Canaras Luis Campos. EFE/Ramón de la Rocha

Campos (NC) denuncia la «tibieza y complicidad» de Clavijo ante la reunión del Estado con Marruecos

El secretario general de NC-BC exige firmeza para impedir que el archipiélago sea moneda de cambio porque «Canarias no está en venta»

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, denunció este jueves la «tibieza y complicidad» del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ante la reunión de alto nivel entre el Estado español y Marruecos. El líder del nacionalismo progresista exigió firmeza para impedir que el archipiélago sea moneda de cambio porque «Canarias no se vende». Campos alertó del riesgo de que la comunidad canaria pueda ser utilizada como elemento de negociación en un contexto marcado por las aspiraciones expansionistas del reino de Marruecos y la situación del Sáhara Occidental, informa en un comunicado de prensa.

Luis Campos censuró el «silencio, la tibieza y la complicidad» del jefe del Ejecutivo de las dos derechas canarias, CC y el PP. Le acusó de reaccionar tarde y sin firmeza frente a una cita diplomática, de la que seguramente tuvo conocimiento antes de que comenzara este jueves en Madrid, y que afecta directamente al futuro territorial, económico y geoestratégico de las Islas. «Ha faltado contundencia desde el primer minuto. Clavijo debía haber fijado una posición clara, firme y rotunda en defensa de Canarias y no lo ha hecho», criticó Luis Campos.

El dirigente canarista advirtió de que Canarias no puede ser moneda de cambio bajo ningún concepto. «Ni su estatus jurídico, ni sus aguas, ni sus recursos, ni su espacio aéreo pueden entrar en negociación», avisó. Permitir siquiera que ese debate se abra, para el secretario general de NC-BC, sería «inaceptable».

«Ha faltado contundencia desde el primer minuto»

Luis Campos

Secretario general de NC

Recordó que el Estatuto de Autonomía establece la participación de Canarias en todas las reuniones y decisiones que afecten directamente a la relación con Marruecos y reclamó «presencia efectiva del archipiélago en cualquier mesa donde se discutan asuntos que nos conciernen». Señaló que las pretensiones del reino alauita no son nuevas, pero alertó de que Marruecos, en la actualidad, es muy distinto al de hace décadas: «Hoy cuenta con alianzas cada vez más fuertes con Israel y Estados Unidos, un poder militar creciente y un avance diplomático que busca legitimarse a través de hechos consumados», alertó.

En ese sentido, denunció que el Gobierno de Canarias «está contribuyendo a legitimar las posiciones marroquíes sobre un territorio en disputa» al organizar y avalar delegaciones comerciales en lugares como Dajla, en el Sáhara Occidental, y al anunciar nuevas iniciativas hacia otros puntos como Agadir. «Es un disparate que además supone competir con nuestros propios puertos y con la economía canaria, y va contra el derecho internacional», añadió. Y advirtió de que si se consolida la marroquinidad del Sáhara Occidental, «sabemos cuál será el siguiente paso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  4. 4 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  5. 5 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  6. 6 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  7. 7 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  8. 8 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  9. 9 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  10. 10 La joven que denunció que dos personas la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Campos (NC) denuncia la «tibieza y complicidad» de Clavijo ante la reunión del Estado con Marruecos

Campos (NC) denuncia la «tibieza y complicidad» de Clavijo ante la reunión del Estado con Marruecos