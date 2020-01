Campaña para recaudar los 1.000 euros de Oramas

Un usuario ha creado una solicitud en Change.org, plataforma de campañas de crowdfunding para recaudar dinero para diferentes acciones, en favor de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas.

La persona que ha creado la iniciativa pretende recaudar los 1.000 euros con los que ha sido sancionada por su partido tras desobedecer y votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez cuando la formación nacionalista había acordado la abstención.

El usuario ha decidido crear una campaña «por las abuelas canarias» y así recaudar los 1.000 euros. «Ana Oramas ha sido multada por su partido con 1.000 euros. No hay derecho. En nombre de las abuelas canarias, esas que no se acostaban embostadas si sabían que su nieto no ha comido, ayuda a Ana Oramas a pagar la infame multa», afirma la persona de la iniciativa. Hasta la campaña ha recibido el apoyo de 49 personas, casi la mitad de las 100 firmas que se proponen.