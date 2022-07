«Cambien y completen lo que ustedes consideren»

El 1 de junio de 2021, a pesar del incumplimiento por parte de los adjudicatarios y después de que no respondieran a los requerimientos para la devolución del dinero, Pérez envió a Machín un modelo de alegaciones para dar validez al cambio del contrato ya extinguido el 13 de mayo de 3M, por uno nuevo de mascarillas de la marca Honeywell. «Ustedes cambien y completen todo lo que consideren», le escribió el alto cargo.

«Tengo un requerimiento de la Audiencia de Cuentas que tengo que contestar en cinco días, por favor, necesito el escrito», insistía Pérez a Machín el 21 de junio. «El 30 de julio finaliza el plazo para presentar las alegaciones. Si lo presentan pasado ese día no podré admitir la sustitución», insistió.

El 16 de julio, Pérez envió un WhatsApp a Machín en el que ofrecía esta información: «Te mando la resolución firmada, el lunes sale la notificación, pero para que vayan actuando. Saludos».

La directora, al ver que no cumplían con el segundo cargamento, a juicio del fiscal, de forma ilegal, mostró su nerviosismo. El 13 de septiembre escribió: «¿Hay noticias nuevas sobre el embarque de la mercancía?», le preguntó para, un día después, insistirle: «Por favor, dale prioridad a este tema, es muy urgente». El 19 la funcionaria habló directamente con el proveedor jordano Ihsan Mahmhoud, encargado de traer tanto las 3M como las Honeywell: «¿Cómo va el traslado de la mercancía a Canarias? ¿Ha podido embarcarse?», a lo que este le respondió que la mandarían en días. Tras varias comunicaciones, mostró su temor a un nuevo incumplimiento: «Ya yo tengo mis dudas y recelos porque cada día me dicen nuevas fechas y se va alargando mucho», escribió el 25 de septiembre, unas sospechas que se hicieron realidad. «Tengo a la Audiencia de Cuentas encima», «no tengo respuesta, de Ihsan , no sé nada, por favor ayúdame», imploró Pérez.

Recreación de las conversaciones mantenidas vía Whatsapp entre Conrado Domínguez y el comisionista Samuel Machín. / C7

