Berja: «Rajoy y el PP han expulsado a la mujer del mercado laboral»

— Porque la realidad es desastrosa. En materia de empleo sufrimos una brecha muy grande en los salarios y en las condiciones de trabajo. Porque existe la violencia de género, que es la forma más cruel de desigualdad que existe. Porque son asesinadas cada año demasiadas mujeres. Y las que no son asesinadas y son maltratadas cada día. La única forma de prevenir la violencia de género es promover la igualdad.

— El objetivo al final es que no se quede fuera el 51% de la sociedad. Que sea inclusivo; no puede desagregar y cumplir una función discriminatoria. Ser injusto.

— Soy de las que piensa que lo que no se nombra no existe. No me parece mal que se utilicen ese tipo de términos, como cuando en el PSOE utilizamos el miembras con Bibiana Aído, que era ministra y fue muy criticada por ello. Esa resistencia lo único que evidencia es que todavía hay mucho que hacer para normalizar algunas cuestiones.

— ¿Cómo reacciona cuando el presidente del Gobierno contesta cuando se le pregunta por la brecha salarial con un ‘no nos metamos en eso’?

— Refleja que es muy difícil impostar un discurso que no es propio. Que al PP se le ve continuamente el plumero. Y refleja una mentira, porque sí que han entrado en eso, pero para agravar la situación de la mujer en el mercado laboral. En 40 años es la primera vez que se destruye empleo femenino. Como las mujeres no estábamos en el mercado y nos incorporamos había una tendencia de creación de empleo femenino siempre ascendente, al venir de la nada. Algo tiene que ver la gestión del PP. Rajoy y el Partido Popular han expulsado a la mujer del mercado laboral. Hay datos tremendos, que tienen que ver con la feminización de la pobreza. Las mujeres ocupamos el empleo parcial de una manera determinante. Del 100% de este empleo el 70% se ocupa de una manera obligada, y eso es subempleo. Pues dentro de ese dato, el 82% son mujeres. Y si eres madre soltera por elección entras en un 50% de riesgo de exclusión.

— ¿Y el Pacto de Estado contra la violencia de género?

— Aquí se evidencia un incumplimiento. Desde el PSOE nos hemos empeñado en sacar adelante ese Pacto de Estado, porque es completamente necesario un acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género y sus datos desastrosos. Hay que impulsar medidas que corrijan esa realidad. El Gobierno trabajo parlamentariamente con el resto de los grupos, aunque no salió por unanimidad porque Podemos no quiso involucrarse. Pensó que mejor nada que algo. Este no es el pacto que nos hubiera gustado, pero requiere el acuerdo de todos. Y cualquier cambio es positivo.

— ¿Y dónde está localizado el incumplimiento?

— El Pacto recogía una dotación presupuestaria de 1.000 millones a cinco años, que tenían que iniciarse con una designación de 200 millones para el año 2018 y que desgraciadamente estamos ya en febrero y no tenemos noticias sobre esos millones. Incluso con el agravante de que en sede parlamentaria Rajoy nos dijo que habría una modificación presupuestaria, aunque no hubiera presupuestos, para contemplarlos. De todas maneras no nos extraña, porque el recorte en políticas de igualdad desde que el PP llegó al Gobierno ha sido dramático. Un 30% menos en políticas de prevención de la violencia y de igualdad.

— ¿Dónde se está fallando?

— Hay un retroceso. Por ejemplo en las nuevas tecnologías, que hacen que la violencia machista pueda ejercerse con más libertad. Uno de los elementos imprescindibles para la violencia machista es el control, lo pueden ejercer gracias a eso. Especialmente en menores, donde los datos son alarmantes. Hay un incremento porque las mujeres más jóvenes tienen la sensación de que viven en una situación de igualdad, de que han nacido en una sociedad igualitaria. Por lo tanto no detectan la violencia con facilidad, no la identifican. Pasa menos con las más mayores, porque han vivido un cambio social que les permite identificar mejor lo que las expertas definen como el espejismo de la igualdad. Necesitamos desarticular un sistema de valores que atribuye roles desiguales y lleva a las mujeres a la sumisión.