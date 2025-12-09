Barreto defiende a la policía canaria pese a los intentos de «enfangarla» La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, afirma que acatará cualquier decisión judicial sobre las oposiciones a la policía canaria

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 16:34

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, defendió este martes a la policía canaria pese a los intentos que, dijo, hay de enfangarla. En todo caso, acatará cualquier decisión judicial sobre las oposiciones a la policía canaria, sobre las que había cuestionado su imparcialidad y legalidad el PSOE, en el transcurso del pleno regional.

Barreto respondió así a la diputada socialista Nayra Alemán, quien había pedido a la consejera información acerca de las presuntas irregularidades detectadas en el proceso selectivo del Cuerpo General de la Policía Canaria, tras lo que la Fiscalía ha abierto diligencias por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

Nayra Alemán señaló a la responsabilidad de la consejera en el desarrollo del proceso selectivo tanto por acción como por omisión y apuntó que se habían producido irregularidades «de principio a fin», desde las pruebas médicas a la elaboración del ejercicio, la inclusión de temas no previstos y la desigual puntuación a una misma respuesta.

También señaló Alemán el hecho de que supuestamente el presidente del tribunal impartía clases en una academia de preparación de su pareja.

La consejera recordó que a las pruebas se presentaron 1.544 solicitudes, se admitieron 379 y aprobaron 206 aspirantes, y que es el tribunal el que asume todo el desarrollo de la oposición.