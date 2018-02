Baños: «En España había más libertades tras la dictadura»

— Cuando pensamos en conspiraciones para manejar el mundo pensamos en la historia e intrigas palaciegas, pero su libro viene a poner de manifiesto que siguen de actualidad...

— No es fácil comprender para la mayoría de la gente, que no tiene que dedicarse a estos temas ni conocerlos. El ejemplo que podríamos poner es el del jugador de ajedrez. Un neófito en el juego no puede entender que un profesional, una de estas mentes privilegiadas, sea capaz de pensar 20 o 30 jugadas más allá. Pues esto es igual. Hay gente que en el plano gepolítico piensa mucho más allá. Esto es sistemático. Ahora mismo hay grandes peleas en el mundo para hacerse con el control, con ansias de poder, de dominar a los demás.

— Si pensamos en grandes líderes nos vamos a Trump o Putin...

— Pero el conglomerado es mucho mayor. Hay una lucha clarísima entre Estados Unidos, Rusia y China que va ir a más, se va a ir agudizando. Pero al mismo tiempo vemos que dentro de esos propios países también hay luchas. En Estados Unidos los demócratas, que no han aceptado la derrota, y buscan sus formas de expulsar del poder a los que les han ganado porque piensan que les corresponde a ellos. En el contexto mundial hay guerras económicas, las religiones también tienen su peso; grupos de presión que quieren poder de todo orden. Y los ciudadanos somos meras marionetas.

— ¿Qué diferencia estas luchas a las que las han precedido en la historia?

— La diferencia es fundamentalmente tecnológica. Hoy en día tenemos un nuevo campo de batalla que es virtual, el ciberespacio. Porque todos vivimos en él. Hay una guerra abierta con el bombardeo de propaganda, de información, de infointoxicación. Que nos hace dudar sobre si la información que recibimos es verdadera o es falsa, porque nos hacen dudar ya que se hace de un modo muy sutil. Las fake news como tal no existen, lo que existen son fake news revestidas de verdad. Para que sea muy difícil localizarlas. La información que nos llega de todos lados está manipulada y tergiversada hacia la línea de pensamiento a la que nos quieren llevar.

— ¿Somos un juguete en manos del poder?

— Cada vez más. Eso es precisamente lo que he pretendido alertar con el libro. Nos va a pasar cada vez más. Estamos mucho más condicionados de lo que creemos. Somos mucho menos libres de lo que nos pensamos. Estamos retrocediendo en nuestras libertades. Cuando llegó la democracia después de la dictadura había más libertades que ahora. Se imponen escuelas de pensamiento que son muy difíciles de rebatir, incluso avalando lo que se dice con datos científicos. No se puede hacer una versión alternativa, estamos yendo hacia una dictablanda.

— ¿Qué filtros debe poner la sociedad?

— Cuando hablamos de que la Unión Europea ha creado un departamento para combatir las noticias falsas enseguida pensamos en Rusia, pero los primeros que las propagan son nuestros políticos. Incluso existen las noticias falsas comunitarias. No son noticias falsas, son noticias condicionadas. Es fácil analizarlo, solo tenemos que pasar de leer un medio a leer otro para ver cómo son totalmente distintas. Eso pasa en el tema de Cataluña, depende de donde estés parece que vives en dos mundos totalmente diferentes. La manipulación de la información es una constante, que siempre ha existido pero que hoy en día va a más. Estamos bombardeados por información desde todos los sitios.

— ¿Cree, por ejemplo, en unas elecciones catalanas manipuladas por rusos como se ha dicho?

— Hay que dudar. Por muchos motivos. Lo primero es tener la tecnología que permitiera analizarlo. Y no la tenemos. No nos vamos a poner al nivel de Estados Unidos, Rusia o China. China tiene más de 200 superodenadores, Estados Unidos tiene 140 y en Europa solo Suiza tiene uno. Estamos jugando en ligas muy diferentes.