El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, durante la presentación del presupuesto de su área. Efe

La atención a emergencias, el área que más crece en Política Territorial con 35,7 millones

Los grupos que no forman parte del pacto ven «de supervivencia» las cuentas, que suponen el 0,9% del total de los presupuestos de la región

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:46

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, defendió este miércoles los presupuestos para su área, que tienen como objetivo este 2026 «profundizar en la seguridad hídrica de las islas, en la cohesión territorial y dar una respuesta eficaz ante las emergencias». Para ello, la cuantía asciende a 111 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2% con respecto al ejercicio anterior (109 millones). Para los grupos de la oposición, esta propuesta es un «documento de supervivencia política», puesto que solo se destina el 0,9% del total de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma a esta Consejería. Cuestionaron que la partida no enfrenta «el problema de fondo»y que «renuncia a transformar Canarias».

En su exposición, Miranda detalló por áreas las cuantías que corresponden a cada una de ellas. Con respecto a aguas, se destinará 35,3 millones de euros (se redujo un 4,85%), si bien, se siguen demandando los 20 millones de euros del convenio de obras hidráulicas que depende del Estado. Asu vez, subrayó que, con el fin de los fondos Next Generation el próximo año, las cuentas se han adaptado «a los tiempos»que corren y a su complejidad». De la misma forma, se contempla una disposición adicional de 15 millones «para posibles emergencias en materia de agua». Se consolidan los proyectos ejecutados por la consejería con obras en todas las islas del archipiélago, como por ejemplo en La Graciosa, Puerto del Rosario (Fuerteventura)o de saneamiento en La Palma. Además, también se destacó la puesta en marcha de un concurso de sondeos para futuras desaladoras, por un importe de un millón de euros.

Con respecto al área de emergencias, se ha incrementado la dotación en un 23%, por lo que se pasa de 29 millones a 35,7. El mayor incremento, dijo, se registra en las políticas de emergencias para constituir «un sistema más coordinado y con respuestas eficaces y ágiles a las catástrofes, que cada vez son mayores». Destacó en este punto la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, con una cuantía de 500.000 euros.

En cuanto al área de ordenación y reto demográfico, la consejería mantiene 17,8 millones, destinados al impulso del planeamiento municipal y políticas específicas para municipios en reto demográfico, a los que se brindará apoyo.

Frente a la defensa de estas propuestas, la diputada socialista Nayra Alemán indicó que se ha «metido la tijera» en estas cuentas para un problema de tanta gravedad como la emergencia hídrica, a la vez que criticó la falta de medidas para atender al reto demográfico en estos presupuestos.

En la misma sintonía se manifestó la diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista Esther González que echó en cara que el actual equipo de Gobierno lleve «dos años repitiendo la cantinela de que el estado no financia las obras hidráulicas de las islas». Ante esta situación, González se preguntó «qué alternativas» han planteado desde la consejería para contrarrestar la falta de estos dineros.

