Asián «confía» en que el Estado no compute el REF en el sistema común La consejera de Hacienda defiende que el archipiélago tiene «razón jurídica y de fondo» para mantener su singularidad en el sistema de financiación autonómica

Aunque aún no hay fecha prevista para una nueva cita del Coseno de Política Financiera y Fiscal la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, expresa su confianza en que el Estado mantenga la singularidad financiera del archipiélago y acepte que los recursos del bloque de financiación canaria no se integren en el sistema común de financiación autonómica.

«Yo soy de las personas que mantengo que la cordura siempre se impone», afirmó Asián en conversación telefónica con este periódico. «Canarias no puede ser tratada como una región continental», añadió.

Asián señaló que de acuerdo con la normativa el Consejo de Política Fiscal y Financiera «tendría que haber sido ya», pero que aún no se ha comunicado ninguna fecha, lamentó.

No obstante, para esa futura reunión la reunión «nuestro tema fundamental hoy día en Canarias es la absoluta defensa de que no se nos computen los recursos provenientes del bloque de financiación canaria en el sistema de financiación», abundó.

Matilde Asián subrayó que la defensa de ese principio es hoy la principal preocupación del Ejecutivo canario en materia financiera.

La consejera recordó que esa situación ya se produjo en 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que «todos los canarios la padecimos» hasta que se corrigió en 2018.

La titular de la Consejería de Hacienda insistió en que volver a computar esos fondos «sería un disparate», al tratarse de recursos con un carácter «complementario y compensatorio de las deficiencias estructurales» del archipiélago.

«Esto se recoge en nuestro propio Estatuto de Autonomía», recalcó. «En el fondo del asunto llevamos toda la razón, y además tenemos la razón jurídica», aseguró.

Asián defendió que Canarias confía en que el Estado actúe con sensatez y respete su condición de región ultraperiférica, que justifica su régimen económico y fiscal especial.

«Canarias no puede ser tratada como otra región continental y nunca como han sido en el concepto de regiones ultraperiféricas», insistió.

Asián recordó que las alarmas saltaron cuando se comenzó a hablar de la quita al observar que se había computado a las islas 1.700 millones de euros y su departamento se dio cuenta de que era «el cómputo de bloques de financiación canaria».

Y a partir de ahí «ha ido creciendo nuestra preocupación», pero mantiene su «confianza» en que finalmente el Ministerio de María Jesús Montero Hacienda marcha atrás y reconduzca la situación.