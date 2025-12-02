Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 2 de diciembre de 2025
Imagen del Consejo de Gobierno celebrado este lunes en la sede de Presidencia de la capital grancanaria. C7

«Ante la parálisis», el Gobierno de Clavijo reclama elecciones anticipadas o una cuestión de confianza

Canarias considera que «no es normal» un Gobierno de España con presupuestos prorrogados del 2023 «cuando nos encontramos en una situación de superávit»

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

Se acaba el año 2025 y el Gobierno de Canarias reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mueva ficha: elecciones anticipadas o una cuestión de confianza. Mientras, el llamado decreto canario –una propuesta de hoja de ruta legislativa negociada entre el Gobierno de Canarias y el Estado para los próximos años– se encuentra en un impasse. El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, reconoció este lunes ante los medios de comunicación que no hay ningún dato nuevo al respecto, toda vez que terminaba el plazo dado a los grupos políticos del Parlamento de Canarias para que realizaran aportaciones al decreto canario.

En todo caso, Cabello aclaró que lo que interesa al Ejecutivo regional es frente al «ruido y a la crispación política en general, centrar los asuntos del debate de Canarias y dejar negro sobre blanco escrito qué preocupa a Canarias», lo que se refleja en ese decreto canario.

«Es una hoja de ruta, una hoja de trabajo, una forma de entender la acción política poniendo los problemas de los ciudadanos en el centro de los problemas» a resolver. Desde el Gobierno canario, insistió Cabello, «seguimos trabajando en el resto de asuntos, resistiéndonos a hablar del ruido en el conjunto de la política estatal, y centrándonos en qué le queda pendiente de que le dé el Estado» a la isla de La Palma, puso de ejemplo; «y sobre todo actualizar las cifras de lo que son los jóvenes de asilo y los que no son de asilo», en referencia a la derivación a otras comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados.

El portavoz también aclaró que «el presidente Fernando Clavijo y el Consejo de Gobierno han dicho muy claro que resistir no puede ser una finalidad en sí», en referencia la situación de «parálisis» que vive el Gobierno central. «Una huida continua hacia adelante no puede ser una finalidad cuando uno quiere abordar la gobernabilidad en la que se encuentra este Gobierno de España. Y por lo tanto lo que ha dicho el presidente Fernando Clavijo es claro: cree que el presidente Pedro Sánchez debería de someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones generales y permitir que el conjunto de los ciudadanos del territorio español decidan cómo quieren gestionar su situación».

Para el Gobierno de Canarias «lo que no es normal ni democráticamente ni para el conjunto de la ciudadanía es que llevemos con unos presupuestos prorrogados del 2023 cuando nos encontramos en una situación de superávit, cuando nos encontramos en condiciones de crecimiento económico». Tanto lo cree así que señaló que «en lugar de estar disfrutando de unos indicadores que nos permitieran poner y movilizar más recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos lo que estamos es semana tras semana teniendo que improvisar», lo que se traduce en continuas conversaciones bilaterales entre comunidades autónomas y Estado, dijo Alfonso Cabello.

No es la primera vez que el Gobierno canario se muestra sumamente crítico con el Gobierno de España en temas que va desde la financiación autonómica, la gestión de la crisis migratorio o el reparto de fondos para ayudar a las víctimas de la erupción del volcán de La Palma. Ya a principios de noviembre pasado el presidente Fernando Clavijo sentenció que la legislatura del Gobierno central está «en punto muerto» tras el anuncio de Junts de bloquear leyes y no aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «Esto no es una cuestión de resistir y de mantenerse en La Moncloa, es una cuestión de gobernar», dijo entonces y en esa línea se mantiene.

