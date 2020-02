Anselmo Pestana: «Lo urgente en inmigración es trabajar con los países de origen»

— No parece razonable que no haya unos medios mínimos y, por ejemplo, el Ejército en Fuerteventura monte un día una tienda de campaña, luego literas en otras instalaciones...

— ¿Y cuál es la alternativa? ¿Tener establecimientos ociosos porque no llegan inmigrantes? Hay que tener un mínimo, pero no podemos tener infraestructuras preparadas, con medios, personal, etc. si no llegan. Reaccionas cuando se producen.

— ¿Se ha planteado la derivación a otras comunidades o a Europa?

— Lo iremos viendo, pero creo más en las políticas activas por parte de Europa en lugares de origen, porque eso hará que se pare el fenómeno migratorio. De momento, nos toca acogerlos a nosotros en Canarias pero, tal como ocurrió antes, también hubo solidaridad de otros territorios cuando se desbordó la capacidad que teníamos aquí.

— ¿Conoce ya Barranco Seco? ¿Comparte las críticas del juez de control?

— No he estado, aunque he podido leer el auto e intentaremos mejorarlo y atender sus peticiones porque es obligado. Pero también hay que concretar los datos porque, por ejemplo, en el caso de la asistencia jurídica no se corresponde con las peticiones de asilo. ¿Si no hay asistencia, quien las formula?

— Hizo usted hincapié en su discurso en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A sus reivindicaciones de más plantilla y medios, se suma la crítica de la Policía Nacional relativa a que la atención a la inmigración les hace desatender otros servicios y se ven desbordados.

— Las plantillas que mermaron en la época de crisis con el PP y ahora se están recuperando. Tenemos un porcentaje de ocupación razonable de las plazas, por encima de la media nacional. Y una buena noticia es que cada vez hay más canarios que se incorporan a estas labores profesionales, lo que nos permite cubrir plazas con gente que quiere volver a su tierra. Espero que el catálogo se mejore y se vayan cubriendo las plantillas, porque si hay un catálogo, es que ese es el número que se precisa para funcionar bien. Ahora hay una tasa de reposición del 115% y se irán mejorando. Espero que lleguen más medios.

— En este momento hay Gobierno socialista en Canarias y en Madrid y ministra canaria de Política Territorial. ¿Se dan las mejores condiciones para avanzar en la agenda canaria y en la transferencia de competencias?

— Hay un compromiso con Canarias y eso se tiene que plasmar en la política presupuestaria a pesar de las dificultades, porque estamos saliendo de una crisis y sometidos a criterios de estabilidad de la UE. Veremos como se puede desplegar las medidas que, en muchos casos, están en el REF. En cuanto a las transferencias, debe ser factible porque lo recoge el Estatuto. Nadie dice que sea fácil, pero Canarias debe ejercer sus competencias.

— El delegado del Gobierno es palmero, el secretario de Organización del PSOE también, hay una consejera palmera. Nunca ha habido tanta presencia de La Palma y eso que hace apenas cinco años estaba usted expulsado del partido.

— Tuve un problema de disciplina y se solucionó. Ese asunto ayudó tanto en el ámbito autonómico como federal a que se eliminara la obligatoriedad de los pactos en cascada. La disciplina está bien, pero era injusto aplicarla en un marco estricto.

— ¿Se va a notar que es de una isla no capitalina?

— Por tendencia natural y conocimiento de esa realidad, hay una sensibilidad mayor. Así se construye Canarias.