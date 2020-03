Ángel Víctor Torres: «Saldremos antes si todos somos responsables»

— Estamos preparando una contingencia que incluye hospitales públicos, privados y otros espacios para que precisamente eso no se produzca ese colapso. Cierto es que necesitamos el máximo de abastecimiento posible y ese es el requerimiento que de manera insistente le hacemos al Ministerio de Sanidad. La situación está prevista pero no podemos adelantarnos a lo que pueda pasar. Por eso hemos reforzado el área de Sanidad con otros consejeros y personas de sus áreas y con conocimiento en Sanidad para responder de la mejor manera posible.

— La realidad es que siete días después se decretó el estado de alarma. Es asombroso cómo siete días antes disfrutábamos de aquel día y reivindicábamos en las calles la igualdad. ¡Quién lo podía prever! En esto se han seguido los consejos de los expertos sanitarios pero lo indudable es que al día siguiente ya había un aumento de casos, a la semana siguiente había una comparecencia del Gobierno de España y todo se precipitó. Habrá tiempo para evaluar todo eso pero creo que no es el momento. Esto es como cuando hay un problema en una familia y hay diferencias entre familiares: lo importante es resolver el problema. Ya luego veremos de quién fue la culpa, porque es un problema del que no escapa absolutamente nadie. Por eso es muy importante el compromiso de los partidos, el que no se haga política con esto. Así está ocurriendo en Canarias, donde los partidos están siendo responsables y están haciendo aportaciones, y les agradezco su lealtad. Es importante que la ciudadanía nos vea unidos.

— Usted ya participó en una primera videoconferencia con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos y este domingo hay otra prevista. ¿Entre los riesgos de esta crisis está el que empiece un pulso entre autonomías para ver quién reclama y quién recibe más medios del Estado? ¿Hay reticencias a la centralización en el Gobierno central?

— Hemos tenido solo una videoconferencia telemática con los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno. La verdad es que la concordia fue la tónica y todos firmamos un documento a excepción de Torra al acabar. Es verdad que todos pedíamos suficientes medios, sobre todo para garantizar la salud de los profesionales sanitarios, y en segundo lugar invertir todos los recursos públicos posibles para que no se pierda empleo. Ahora estamos en el primer momento, aunque ya se han tomado medidas económicas, pero lo importante es que lleguemos al final de la crisis sanitaria, que empiece a visualizarse un horizonte de salida. No percibo que haya diferencias.

— ¿Esta crisis obligará a cambios en las políticas públicas, porque en Canarias volver a la normalidad supone regresar a más de un 30% de la población en riesgo de exclusión? ¿Se revisarán por ejemplo las condiciones de los concursos para prestar servicios públicos que se ganan con ofertas a la baja y que luego vemos que la calidad de los servicios no cumple lo exigido?

— Sí. Creo que la vida de todos va a cambiar. Nunca hemos vivido esto. Hay personas que no han vivido algo similar. Quitando la Guerra Civil, en España no se ha vivido nada igual. El aislamiento, en un Estado libre, en el que todos queremos convivir en paz, en el que no podemos abrazar a los familiares... yo llevo sin ver a mi padre muchísimo, porque tiene 80 años... es durísimo. Las políticas tienen que cambiar obligatoriamente, aunque uno no lo quisiera. El presupuesto que presentamos para el año 2020 ya es papel mojado. Todo se va a destinar a esto y a sus efectos, a las políticas sociales, a que la gente no se quede en la estacada. Hay que reforzar los recursos para los más vulnerables, hay que conseguir que los expedientes reguladores sean temporales pero no sabemos cuánto tiempo será, y es importante que Europa también lo asuma. Por supuesto que también los concursos y los contratos tendrá que variar y en estos momentos, por ejemplo, hemos tomado decisiones para que se hagan contrataciones de personal por vía de urgencia. Todo ahora mismo gira en torno a luchar contra el coronavirus, y no hay ninguna otra cosa. Afecta al presupuesto del año 2020 y al de algún año más.

— ¿Todos los ministerios comparten ese criterio? Lo pregunto pensando por ejemplo en el de Hacienda, que tiene en su mano el que se pueda emplear el superávit y que debe revisar el sistema de financiación. ¿La ministra de Hacienda lo está poniendo fácil?

— Con la ministra de Hacienda he hablado yo y también lo ha hecho el vicepresidente y consejero de Hacienda y sabe que Canarias tiene la opción de endeudarse y que el superávit se destine a los servicios básicos. Pero eso no depende exclusivamente del Gobierno de España, porque tiene que implicarse también la Unión Europea. No puede arrinconarse en ningún lugar ni un solo euro público que no se destine en estos momentos a afrontar la crisis del coronavirus, en lo sanitario y en lo social.

— Esta semana anunció un aplazamiento del IGIC hasta junio y una estimación de que eso supondría inyectar unos 600 millones en la economía. ¿No cree que es una cifra muy optimista teniendo en cuenta el peso del turismo y los servicios en la recaudación del IGIC?

— Indudablemente pero estamos haciendo un esfuerzo que a ver si lo explico con claridad: tenemos un capítulo de gasto que es de donde tenemos que sacar los recursos para afrontar esta situación y tenemos un capítulo de ingresos en el que decidimos aplazar los ingresos previstos, para que esos cientos millones de euros ayuden a la economía. Eso supondrá menos ingresos y los gastos serán superiores a los previstos, porque habrá un incremento en el gasto social. Es una medida de responsabilidad y hemos tomado otras que en las próximas semanas, en función de los acontecimientos, tendremos que implementarlas.

— Esta autonomía depende del turismo mientras que otras tienen un tejido industrial que no se para del todo, como sí sucede aquí con la actividad turística. ¿Cómo cree que afectará eso a medio y largo plazo?

— Y además el turismo es nuestro generador económico más relevante. Esperemos que esto dure el menor tiempo posible porque Canarias recuperará el turismo por su infraestructura, por su situación geográfica, su clima y sus paisajes, pero cuanto más tiempo se prolongue la respuesta a la alarma sanitaria, mayor será el impacto. Los hoteleros nos han pedido el cierre del espacio aéreo y el cese de la actividad turística y se lo trasladamos al Gobierno de España. La previsión inicial era que el 1 de junio pudiesen reabrir los hoteles y hoy esa previsión es quizás demasiado optimista. Sería lo ideal pero habrá que ver cómo evoluciona la crisis sanitaria.

— ¿Qué pasa con los turistas extranjeros que están en estancias de larga duración en viviendas vacacionales o en complejos residencializados?

— Nosotros solicitamos no el cese de los hoteles sino de los espacios turísticos. Lo normal es que cualquier persona no residente que lea la normativa estatal, se quede aquí o regrese en contingentes que se están habilitando para ello. En esa línea, agradecí a los canarios que están en la península y que han decidido pasar allí la cuarentena que tomasen esa decisión, porque lo importante aquí es tener el menor tránsito posible y también que los residentes puedan regresar, pero con controles de temperatura al llegar y con una declaración jurada. Lo que está claro es que no tiene sentido hablar de turismo en estos momentos. Estamos en turismo cero.

— ¿Qué le dice el presidente a los estudiantes canarios que están en la península o en el extranjero? ¿Y a sus familias?

— Lo único que puedo es trasladarles mi solidaridad y un abrazo virtual. Estamos en momentos de sacrificios familiares y personales. Este coronavirus afecta a algo que a los latinos nos encanta: tocarnos y abrazarnos, sentirnos uno al lado del otro, y cuando un canario está fuera de su tierra, quiere estar con su familia, con su gente. Es también lo que nos pasa aquí, que no podemos contactar con familiares y amigos. Es duro. Hay que prepararse psicológicamente y lo único que puedo decirles es que lo estamos haciendo todos, que nadie se libra de esta especie de purgatorio al que obliga la alarma sanitaria. Pero a la vez que digo esto, al igual que en China ya tenemos cero contagios, en España también lo alcanzaremos y habrá que celebrarlo. Esto se lo contaremos a nuestros hijos, que ahora no lo entienden.