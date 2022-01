«La reactivación de Canarias ya ha comenzado», afirma Torres

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue el protagonista este martes del Foro Canarias se Reactiva. Desde la sede de CANARIAS7, en la capital grancanaria, Torres ha sido entrevistado en directo por la Redacción del periódico, en un encuentro centrado en la reactivación económica tras el impacto de la pandemia y las medidas de protección social como consecuencia a la situación económica.

«Creo que es el momento de la reactivación, llegando al 70% de la población vacunada en verano. Tenemos que ir a mejor porque la situación es muy mala. Cuando Europa activa los fondos Next Generation es porque confía en la reactivación. Por lo que creo que en lugar que ascender en contagios y problema, vamos a ascender en reactivación y mejora económica», asevera el presidente de Canarias, que hizo balance de sus dos años de mandato, afirmando que su plan está vigente a pesar de las circunstancias.

El encuentro coincide además con la próxima celebración de los dos años de la investidura como presidente, momento propicio por tanto para hacer balance de la gestión, los retos afrontados y los que están por venir.

«Apostamos por todas las acciones Sociales, también en los aspectos Solidarios, y a pesar de las circunstancias, el programa sigue vigente. El programa de Gobierno aún está vivo y destacaría tras 24 meses la estabilidad del Gobierno para llevar a cabo ese programa«, aseveró el presidente de Canarias. Tenemos 5.000 millones hasta 2027 para tener una sociedad transformada, necesitamos a una sociedad activa y digitalizada, un turismo fuerte y eficiente, una economía saneada, y unos jóvenes formados y preparados para el futuro», manifestó ambicioso Ángel Víctor Torres.

¿Cómo se eliminarán los desniveles sociales?

«Creo que lo afirmó el vicepresidente de Gobierno sobre los aspectos sociales son oportunos porque tenemos que mejorar en muchos aspectos sociales. Pero siendo justos, creo que hemos llegado a más familias sobre todos las ayudas sociales. También hay mucho populismo y oportunismo de los partidos de la oposición que gobernaron durante 20 años y no solucionaron estos problemas. Hemos mejorado algunos índices, pero tenemos que mejorar. Antes de la pandemia teníamos una desventaja importante sobre otras comunidades, pero hay que dejar trabajar a este equipo y rendir cuentas cuando termine la legislatura».

¿Cómo buscará la empatía con los compañeros de Madrid para salvar esta quiebra social?

«Con respecto a Madrid, tenemos una relación excelente y eso se ha notado el tema de los Erte, en cuanto a las ayudas del Turismo y es la Comunidad que más ayudas recibe, 1.400 millones, los Fondos React con 600 millones. ¿Qué hubiese pasado con los Erte en Canarias? Hemos tenido también desencuentros. Somos dos Gobiernos, pero algunos piensan que la estrategia es culpar a la institución superior. Hay que gestionar y no culpar al Gobierno de España los fallos en la gestión propio. Es mucho más fácil plegarse a tus propios colores para tomar una decisión. Ayer el PSOE en Canarias votó como los otros partidos del Parlamento votar por algo que afecta al Sector Audiovisual en Canarias. Mi equipo confrontó con Madrid, y logramos que tuviésemos 12,4 millones por los 10 del resto de España. Hay quienes han presidido Canarias durante casi tres décadas y permitieron antes que los incentivos fiscales subiesen para el resto de España pero no para Canaria. De facto se incumplió el Ref durante dos años, pero no dan explicaciones», aseveró Torres.

Canarias tiene los salarios a la cola de España. ¿Qué sucederá con una empresa como JSP?

«No afirmo que Canarias estará en 2030 al frente de Europa. Nosotros tenemos, y hablo del futuro, tenemos unos fondos que acabarán en 2030 y que nos posibilitarán ser más competitivos de lo que somos ahora. Tenemos que apostar por nuevas tecnologías y sostenibilidad. No es colocarnos a la vanguardia con la perspectiva de 2030, es un reto que tenemos que asumir con los fondos europeos»

«Sobre JSP creo que hay posibilidades de no llegar a la situación última. Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a los equipos para buscar soluciones a la empresa y a los 500 trabajadores«.

¿Cree que son la vacunación se dio por terminada la pandemia y ese ha sido el problema?

Creo que hubo una euforia ilógica y se pensó que con la caída el estado de alarma se terminó la pandemia. A pesar de la mejoría, sobre todo por la vacunación, creo que sí hubo una euforia sobre la situación y el fin de la pandemia.

¿Qué sucederá con la formación en Canarias y los docentes covid?

«Nosotros contratamos a más de 5.000 personas entre docentes y personales durante todo el curso escolar. El objetivo del 5% no es de la noche a la mañana e iremos aumentando con el compromiso del 5% del PIB para Educación. Sobre el problema de la temporalidad, seguimos negociando porque depende de un marco estatal. Estamos hablando con el ministro Iceta para solucionar este problema de décadas. Nos seguiremos sentando con los trabajadores y trabajadores».

¿Confía en la temporada turística de invierno?

«Yo sí confío, pero me coloco en el verano del 2020 y estábamos en una situación fantástica. Pero empezaron a subir los contagios, entonces no teníamos vacunas. Los índices han ido descendiendo, pero la gente se contagio. Están las cepas y hay una parte de la población que no se ha vacunado porque no son población diana. Y esta población se contagia. Si conseguimos a finales de agosto con un 80% a finales de agosto, salvo una catástrofe, no tengo dudas de que sea una temporada potente. Esa es nuestra fortaleza. Tenemos toda la esperanza».

¿No se ha reunido la mesa del pacto? ¿Cómo consigue la estabilidad? ¿Ha empeorado la relación con la oposición?

«Creo que hay muy buena relación personal entre los miembros del pacto y eso se refleja. Y es que además, Canarias necesita estabilidad y eso lo entiende cada una de las partes. Creo que el papel de la oposición es fundamental en estos momentos tan difíciles. Creo que en los últimos tiempos la relación es más difícil, pero haré lo máximo posible para que se normalice la relación. Pero estamos en el ecuador y es normal que los partidos se recoloquen de cara al futuro».

¿Cree que la actitud con el Gobierno central sería igual con el pueblo vasco o catalán? ¿Cuándo el presidente Pedro Sánchez nos visitará y no por vacaciones?

«Pedro Sánchez iba a visitar Canarias pero, por una buena razón, se convocó un consejo de ministros y se aplazó para más adelante su visita a Canarias. Lo importante es que venga con respuestas. Es un error que el Gobierno de España comunique la modificación del Ref al Gobierno de Canarias en lugar que al Parlamento, pero no es para rasgarse las vestiduras. Yo defiendo los intereses de Canarias, pero seamos justos. Este Gobierno ha respetado los convenios con canarias, ha dado más ayudas, con 1.144 millones y ha aumentado el presupuesto con Canarias. Defenderé esta tierra, pero siendo justos. Otros Gobiernos sí atacaron a Canarias, como el convenio de carreteras o el PIEC, las subvenciones para la vivienda, retirados por el gobierno de Mariano Rajoy durante años. Hablo de todo lo que está en las hemerotecas... Y que van más allá de los incumplimientos de una ley. Ahora hay un desencuentro, pero tenemos que caminar y tenemos que negociar. A Canarias le interese la mejor relación con el Gobierno de España. Cuando solo se reivindica los enfrentamientos no se consiguen cosas y ahí están las hemerotecas«.

¿Qué solución plantea a la presión de menores migrantes no acompañados en Canarias tras los últimos incidentes?

«Estamos en la obligación legislativa de acoger y educar a los menores no acompañados en Canarias. Admito que es un problema mayor y que tenemos que mejorar esta situación».

«Mi objetivo es darle continuidad al proyecto. Quiero, como actual secretario general del partido, un PSOE fuerte en Canarias. La mayoría social está en mejores circunstancias con un gobierno progresista. No me preocupa que otro compañero o compañera se quiera presentar. Es la sociedad primero y los militantes también si Ángel Vítor Torres se debe presentar a la reelección. No me preocupa que otro compañero o compañera quiera acceder. Ferraz hará lo que crea lo más conveniente para Canarias. Estoy muy contento de que Darias esté en Sanidad, lo está haciendo muy bien con todas las dificultades. Es bueno para Canarias que su voz esté en Madrid».