Aluvión de críticas al Gobierno de Sánchez porfalta de firmeza ante la actuación de Marruecos

El acuerdo de Rabat con una empresa israelí para buscar petróleo y gas al sur de Canarias y la posible afectación a aguas en litigio ante la ONU por los límites de la plataforma continental ha dado lugar a un aluvión de críticas contra el Gobierno de Sánchez por «inacción» y «pasividad» ante una nueva actuación de hechos consumados que soslaya la legalidad internacional.

«Es una provocación en toda regla, una muestra más de la unilateralidad con la que actúa Marruecos», señala el representante de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, «que atenta contra la integridad de Canarias y por tanto de España», añade. El diputado nacionalista denuncia además que el Reino Alauí sigue considerando como propias las aguas del Sáhara Occidental pese a los reiterados pronunciamientos de la justicia internacional que le niegan la soberanía por tratarse de un territorio en proceso de descolonización.

«La política de claudicación de España frente al chantaje permanente de Marruecos no es aceptable, el Gobierno debe actuar».

«El ministro de Exteriores ya está tardando en salir a dar explicaciones sobre lo que está pasando».

«Nos parece muy grave el silencio cómplice del Gobierno de España frente a las continuas agresiones del Reino de Marruecos».

«No sabemos si invaden nuestras aguas, necesitamos una respuesta contundente del nuestro Gobierno».

«Lo que hay detrás es algo que sabemos los canarios hace tiempo, que Marruecos actúa como si las islas también fueran parte de su territorio», asegura, «y ya es hora de que el Gobierno de España abandone el lenguaje diplomático vacío y le deje claro a Marruecos que no puede tomar decisiones unilaterales, porque su obligación es hacer defensa de la soberanía y de los derechos de Canarias», añade. Quevedo adelanta que su partido va a presentar iniciativas en el Congreso para recabar explicaciones del Ministerio de Exteriores y apoyará cualquier acción ante instituciones internacionales para hacer valer la legalidad internacional y el derecho del mar.

PROTAGONISTASPedro Quevedo Diputado de NCSergio Ramos Senador del PPFernando Clavijo Senador de CCFabián Chinea Senador de ASG

Por su parte, el senador del PP Sergio Ramos destaca la sorpresa de su partido al enterarse del acuerdo para buscar petróleo en aguas al sur del archipiélago por los medios de comunicación. «El ministro de Exteriores ya está tardando en salir a dar explicaciones y a dar cuenta de lo que está pasando, porque Canarias comparte marco marítimo con Marruecos» indica, «lo que exigimos es que todo se haga de acuerdo a la ley, y en caso de que sea legal que se cumplan todas las garantías». Ramos considera que la situación actual pone de manifiesto la «mala política exterior y la poca influencia de España en los países vecinos» que a su juicio ya era notoria en materia de inmigración, y reclama al Gobierno que «de una vez por todas se ponga las pilas» en defensa de los intereses estatales.

También el senador de ASG, Fabián Chinea, exige un posicionamiento claro al Ejecutivo de Sánchez. «Nos preocupa que Marruecos haya autorizado prospecciones petrolíferas en toda la franja marítima frente a Canarias y en las aguas del Sahara Occidental. No sabemos si invaden o no nuestras aguas, pero lo que sí sabemos es que las del Sahara no se ajustan a lo que establece Naciones Unidas», señala.

Adelanta que su partido pedirá explicaciones sobre las exploraciones de hidrocarburos, pero destaca que le preocupa aún más no saber si España ha recurrido o no en la ONU la decisión de Marruecos de ampliar su espacio marítimo apropiándose de las aguas del Sahara. «Son dos frentes que afectan a Canarias y necesitamos que haya una respuesta clara y contundente de nuestro Gobierno», expone Chinea.

Por parte de CC -que fue la primera formación en solicitar la comparecencia del ministro de Exteriores tras conocerse el acuerdo de Marruecos con una empresa israelí-, el senador Fernando Clavijo mantiene la exigencia de una reacción contundente. «Nos parece muy grave frente a las agresiones de Marruecos el silencio cómplice del Gobierno de España, y pedimos también una respuesta al Gobierno canario, si es que sabe algo», señala.