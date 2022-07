NC 'aisla' su polémica con el registro del Gobierno de Canarias

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha desmarcado del resto del Pacto de las Flores el conflicto de su organización, exluida por la Audiencia Nacional del registro de partidos. En declaraciones tras una reunión con la Confederación Canaria de Empresarios, insistió en que «el problema no es es del Gobierno canario, el presupuesto o las instituciones públicas».

En esta línea, el también vicepresidente y consejero de Hacienda asegura que se trata de un asunto administrativo que no afecta a la ciudadanía sino a la cúpula y los militantes de NC. «Aquí no hay nada relativo a cosas que vemos por ahí de fiscales acusando a altos responsables políticos de prevaricación», explicó. «Si esto no se arregla, que yo sostengo que se va a arreglar, quienes único se perjudican somos nosotros. Que no mezclen los malos esto con otras cuestiones».

Además, ha resaltado que el partido tiene una «historia contrastada de compromiso, trabajo y honestidad a prueba de bombas», que de lo conforman como un factor decisivo para las mayorías de cara a los comicios de 2023.

Sin dinero en el Parlamento

Rodríguez se reservó su opinión sobre el acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento este jueves, que pidió no trasferir por el momento fondos de la subvención de NC al partido hasta que se aclare la situación jurídica. Se limitó sobre esto a pedir «prudencia» en las decisiones, ya que sostiene que «el canarismo progesista» que representa «será más fuerte en 2013 y decisivo para conformar mayorías».

La Cámara regional, con la abstención de la vicepresidenta primera, Esther González, también ha acordado pedir al Ministerio del Interior que aclare su resolución en la que acuerda la exclusión de esta formación política del registro de partidos.

El líder de NC ha dicho que su partido se hará «con la información» que, pese a ser el máximo responsable, aún no tiene. El próximo paso será el de asesorarse y defender «con uñas y dientes y con toda la cobertura que le da el Estado de Derecho» la restitución de su marca. Una marca que aspira a ser la misma o, en el peor de los casos, con algún añadido.