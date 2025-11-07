La AEAFA avisa de desprotección de menores por la Ley de Eficiencia Judicial La presidenta de la asociación, Lola López-Muelas, advirtió de que la norma está provocando retrasos y situaciones de desprotección en determinados casos

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:00

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) trasladó este viernes al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, su preocupación por los efectos que está teniendo la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en los procedimientos de familia que afectan a menores. La presidenta de la asociación, Lola López-Muelas, advirtió de que la norma está provocando retrasos y situaciones de desprotección en casos en los que se deben resolver cuestiones urgentes como pensiones de alimentos, régimen de visitas, custodias o uso de la vivienda familiar.

Según expuso la AEAFA en la reunión celebrada en la sede del Defensor del Pueblo, en España se registran cada año alrededor de 40.000 divorcios y separaciones con hijos, lo que implica que cerca de 300.000 menores pueden verse afectados por las decisiones judiciales derivadas de estos procedimientos. La asociación señala que la exigencia de acreditar un intento previo de negociación extrajudicial —mediante los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)— antes de presentar una demanda está generando demoras de semanas o meses incluso en situaciones que requieren intervención inmediata.

López-Muelas afirmó que la aplicación de la nueva ley «no está aportando eficiencia ni agilidad, sino que está provocando retrasos, inseguridad jurídica y, en muchos casos, una desprotección flagrante de los niños y las niñas». La presidenta advirtió de que ya se están produciendo casos en los que la falta de resolución rápida ocasiona pérdida de plazas escolares, cancelación de viajes, agravamiento de situaciones médicas o psicológicas, e incluso situaciones de retención indebida de menores por parte de uno de los progenitores.

La asociación también alertó de que la imposición de los MASC está teniendo consecuencias en los procedimientos de familia con elementos internacionales, donde la rapidez en la presentación de la demanda determina la jurisdicción competente. En estos casos, la obligación de acudir primero a una mediación puede suponer la pérdida de la competencia de los tribunales españoles en favor de otros países.

Asimismo, la AEAFA detecta un incremento de resoluciones dispares y de inadmisiones de demandas por criterios distintos entre juzgados y audiencias, lo que considera que está generando desigualdad de trato. También advierte de un encarecimiento de los procedimientos, ya que la fase previa obligatoria implica costes añadidos sin garantías de acuerdo, y denuncia dificultades para que usuarios del turno de oficio accedan a mediaciones gratuitas.

La asociación insiste en que el colapso de la Justicia no se origina en los procedimientos de familia, sino en los litigios de consumo y cláusulas abusivas frente a entidades financieras. Por ello, propone externalizar estos procesos hacia juntas arbitrales públicas y reforzar la respuesta administrativa sancionadora.

Aunque la AEAFA asegura ser una firme defensora de los acuerdos extrajudiciales —recuerda que el 80% de los divorcios en España se resuelven de mutuo acuerdo— considera que la imposición obligatoria de los MASC «no mejora el sistema y está generando perjuicios directos para los menores». La asociación ha solicitado modificaciones legislativas, ha iniciado contactos con grupos parlamentarios y ha presentado un Derecho de Petición Colectiva en el Congreso, además de poner en marcha un formulario para recopilar incidencias.

La entidad, que agrupa a casi 3.000 abogados especializados, reclama una revisión urgente de la ley para garantizar que los procedimientos de familia puedan seguir respondiendo con rapidez a las necesidades de los menores.