La administración autonómica suma 5.313 nuevos empleados desde 2019

La comunidad autónoma cuenta en estos momentos con una plantilla de 67.467 personas. Esta cifra supone un incremento de 5.313 empleados públicos desde enero de 2019, cuando el número de trabajadores públicos ascendía a 62.149, lo que significa que en estos dos últimos ejercicios se ha incrementado en un 8,5%. Algo menos de la mitad, 2.412 son los empleados que se suman en el último año, desde enero de 2020. La subida entre los seis meses transcurridos desde julio del año pasado a enero de este año fue de 2.814 personas, según registra el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Estos datos revelan además que los departamentos de Sanidad -tanto personal sanitario como no sanitario- y Educación -docentes y no docentes en centros educativos- son los que absorben la práctica totalidad de las nuevas incorporaciones. En el caso de los empleados públicos de la administración de Justicia pasan de 2.707 en 2019 a 2.782 en enero de 2021, con lo que el incremento producido en este área que no llega al centenar de trabajadores.

PLANTILLA Trabajadores La comunidad autónoma cuenta con 67.467 empleados públicos, de los que casi la mitad son personal de la Consejería de Educación, con cerca de 30.500 personas.

Sanidad Los trabajadores de este departamento sumaban, en enero de este año, un total de 27.288 profesionales, un 12% más que en enero de 2019.

Distribución Por provincias, la distribución del personal está bastante equilibrado, mientras que por sexos, las mueres triplican al número de empleados varones.

Así, el personal al servicio del departamento de Sanidad se ha incrementado más de un 12% en estos dos años y ha pasado de 24.265 a 27.288 personas, es decir, que registra un aumento de 3.023 empleados, de los que 2.478 son sanitarios y 545 están registrados como personal no sanitario en instituciones sanitarias. En último semestre de 2020 se redujo el personal temporal en esta Consejería se redujo en casi 700 personas.

Según este recuento del Gobierno de Canarias, en Educación, el personal se incrementó en 1.531 empleados durante el año 2019, mientras que en 2020 subió en 765 hasta alcanzar los 30.484 de enero pasado, lo que supone una subida de 2.296 personas en dos años (8.14%). De la cifra global, 26.842 son docentes no universitarios (2.216 personas más) mientras que el no docente al servicio de esta Consejería asciende a 3.642. Los datos del Gobierno señalan que desde julio de 2020 a enero de 2021 se han sumado 3.767 docentes funcionarios interinos y 83 docentes laborales temporales mientras que los no docentes han bajado en 16 personas en estas dos categorías.

En cuanto a su distribución por provincias, el número de empleados públicos al servicio de la comunidad autónoma está equilibrado, según el registro del Portal de Transparencia. Del total de trabajadores en las islas, 34.771 corresponden a la provincia de Las Palmas mientras que los 32.696 restantes trabajan en la de Santa Cruz de Tenerife.

Por sexos, las mujeres son abrumadora mayoría en la administración pública canaria. El 70% del personal al servicio de la comunidad autónoma es femenino (47.470 personas del total de 67.467, frente a 19.997 hombres). La diferencia es especialmente notable en Sanidad, donde las profesionales de este área casi triplican a sus compañeros varones, mientras que en el sector de la educación no universitaria, las docentes son más del doble respecto a sus compañeros mientras que entre el personal no docente de este departamento, ellas multiplican casi por seis el número de hombres.

Frente a las subidas en practicamente todas las áreas de la comunidad autónoma, el personal que se registra en «otras consejerías y/o departamentos y sus organismos autónomos», así como el adscrito a la Policía Canaria se ha reducido ligeramente en estos dos últimos ejercicios, según la información hecha pública por el Gobierno en el Portal de Transparencia.