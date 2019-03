5 claves para evitar injerencias políticas en tus datos personales

El artículo de la discordia es el 58 bis de la disposición final tercera de la nueva ley de protección de datos que modifica la ley electoral aunque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha delimitado cómo deberán aplicar la ley los partidos, que no podrán hacer perfiles ideológicos, para garantizar la privacidad,

Incluso si no llegara a usarse mal esa información sensible "podría acabar en malas manos", advierte Adsuara.

"Basta decir no quiero que me sigan mandando propaganda" a través del mismo mecanismo que utilizó el partido en su primer mensaje y guardar la copia que lo justifique, explica el abogado experto en privacidad Borja Adsuara.

1. Ejercer sus derechos:

2. Actuar frente a la propaganda postal:

La publicidad postal no admite envíos "personalizados" en el sentido de propaganda basada en "perfiles ideológicos" o datos personales vinculados a opiniones políticas pero sí generalistas. Para evitarla en el buzón de casa se solicitará al Instituto Nacional de Estadística (INE) que no dé tus datos del censo electoral a los partidos. También se podrá hacer la gestión directamente con los partidos. En ese caso se podrá elegir de quiénes desea recibir información y de quiénes no.