El 38,5% de presupuesto de Canarias de 2026 se va a pagar al personal de servicios esenciales La consejera de Hacienda entregó este jueves las cuentas del próximo año, que alcanzan los 12.491,4 millones, al Parlamento

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, entregó este jueves a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias, que roza los 12.500 millones de euros, tras incrementarse un 7% sobre las cuentas en vigor. De ellos, el 38,5% se destina a pagar al personal de los servicios esenciales.

Así lo explicó la consejera en la rueda de prensa posterior al acto de entrega del anteproyecto a Pérez, con lo que se inicia su tramitación parlamentaria.

Incertidumbres a la hora de hacer los presupuestos

El gasto en personal, señaló, se incrementa en un 7,8%, 0,8 puntos porcentuales por encima de la subida global de las cuentas. Esto representa 364,7 millones de euros. De ellos, 180 millones se van a Sanidad, que aumenta el gasto en personal un 8,5%; 157 a Educación, a los docentes, que registran un aumento del 7,1%, 157 millones. El resto del aumento del gasto en personal, dijo Asián, responde a la necesidad de «consolidar» las plantillas orgánicas y a que se ha tenido en cuenta la posible subida de los salarios. «Creemos que tenemos que cumplir este compromiso con los servidores públicos. Hemos recogido el incremento del 2% a todos los empleados públicos que se prevé para combatir la inflación. El gasto en personal y docentes está bien destinado», afirmó.

Para Asián, que relató las incertidumbres bajo las que se ha elaborado este proyecto, el penúltimo de la legislatura, la tarea presupuestaria «se ha centrado en las personas». La idea ha sido «dar garantía y sostenibilidad al estado de bienestar, al gasto social». Por eso, continuó, ha sido una «prioridad» en la tarea presupuestaria «la sanidad, los servicios sociales y la educación». Esto, dijo Asián, se ha combinado con dar respuesta también al «gasto público real». Ahora hay que «dotar de los gastos reales» a las distintas consejerías para «asumir las competencias con eficacia», advirtió.

Así, en Educación, dijo, el gasto sube especialmente por el transporte escolar y el programa de ayudas para comprar libros de texto, y destacó que en la Consejería de Bienestar Social el gasto crece en 91,5 millones para financiar transferencias a las corporaciones locales. Un dinero destinado a mantener las retribuciones del personal y de las prestaciones sociales, especialmente dependencia, integración y renta de ciudadanía.

También llamó la atención sobre Presidencia del Gobierno, cuyo presupuesto para el próximo año alcanza los 159,8 millones de euros, un 18,6% más. Según Asián, esto responde a que ha asumido nuevas áreas, entre ellas la transformación digital, tan «importante» para la administración pública.

Los presupuestos por consejerías

Por consejerías, Asián abundó en que, en «términos absolutos», las que más suben son Sanidad —en concreto el Servicio Canario de la Salud (240 millones más)—, Educación (159,4 millones, aunque no llega al 5% del PIB), Transición Ecológica (140 millones) y Bienestar Social, que aumenta su presupuesto en 62,4 millones de euros.

En términos relativos, continuó, las que más crecen son la Consejería de Transición (44,8%), el Consejo Económico y Social (26,3%), Presidencia del Gobierno (18,6%) y el Instituto Canario de la Vivienda (14,9%).

La mayor caída, por contra, se da en Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que pierde casi 60 millones de euros, un 14,2%, algo que responde, insistió Asián, a los fondos del convenio de Carreteras con el Estado, que se ha alargado en años y, por tanto, han bajado las cuantías anuales, pero «sin perder fondos».

La consejera de Hacienda también respondió a las críticas de la oposición ante lo que se ha ido sabiendo de los presupuestos de 2026. Asián niega que bajen las inversiones en gastos consolidados: «No lo puedo admitir. El presupuesto crece un 7% y las operaciones de capital un 9,2%. Me lo tendrían que explicar bien». Y tal vez ahora, que ya los grupos pueden acceder al proyecto, «hagan observaciones más certeras», dijo.

Una semana intensa de comparecencias y la aprobación de las cuentas el 16 de diciembre Una vez entregadas las cuentas en la Cámara regional, comienza su tramitación parlamentaria. La próxima semana —entre el martes y el viernes— comparecerán en la Comisión de Presupuestos y Hacienda todos los consejeros y consejeras para explicar los pormenores de los presupuestos de sus respectivas áreas. La primera en hacerlo será la propia consejera de Hacienda, Matilde Asián, que comparecerá el martes, 4 de noviembre. Ese mismo día acudirán a la Cámara regional el vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez; el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto. El miércoles lo harán los responsables de Educación, Poli Suárez; de Política Territorial, Manuel Miranda, y la consejera de Universidades, Migdalia Machín. El jueves le tocará el turno al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y a la responsable de la Consejería de Sanidad, Esther Monzón. Para cerrar la ronda, el viernes acudirán a la comisión la consejera de Turismo, Yéssica de León, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero. Los grupos podrán presentar enmiendas hasta el 21 de noviembre, y el martes 25 tendrá lugar el debate de primera lectura de los Presupuestos de la Comunidad Canaria. Según ha previsto la Mesa del Parlamento, el debate final de las cuentas —y su previsible aprobación, dada la mayoría con la que cuenta el Gobierno canario— será el 16 de diciembre, un día antes que los del presente año, y entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.