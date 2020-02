35 años dando voz al Común

El primer diputado del Común, Luis Cobiella, no tenía oficina en el inicio de su mandato y trabajaba desde su casa. Rafael Yanes, el actual titular de la Diputación, destaca que tienen presencia en todas las islas. Es la constatación de que en estos 35 años, la figura creada «para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los canarios» ha ganado no solo en implantación, sino en implantación y hoy es una figura consolidada.

Y eso a pesar de las dificultades para darse a conocer y que se respeten sus recomendaciones por parte de las administraciones públicas, de los desacuerdos parlamentarios, de las decisiones controvertidas o las voces en contra surgidas al calor de la crisis económica.

El diputado del Común de Canarias debe ser elegido por las 3/5 partes del Parlamento regional. Conseguir este apoyo casi nunca ha resultado fácil, lo que ha provocado retrasos en los nombramientos y que la situación de interinidad de los titulares se prolongara por años. También sorteó el Diputado del Común la crisis económica, que el PP -tanto a nivel nacional como en Canarias- aprovechó para pedir la no duplicidad de cargos, puesto que la ciudadanía ya contaba con el Defensor del Pueblo, apuntaba. Y desde luego, no han faltado las polémicas en 35 años de institución, ante declaraciones fuera de tono o propuestas excéntricas como uniformar a los funcionarios, pedir la repatriación de menores extranjeros no acompañados o referencias al mejor funcionamiento de las administraciones con Franco.

Con todo, tanto Yanes como los exdiputados del Común Jerónimo Saavedra y Arcadio Díaz Tejera entienden que la institución está consolidada y fuera de todo cuestionamiento. En este sentido, Díaz Tejera -adjunto primero en el primer mandato y titular en el segundo- destaca que la institución debe estar al margen de la pugna partidaria. Su objetivo, dice, fue «promover condiciones y remover obstáculos» que le llevaran a «pinchar bolsas de injusticia y frustración».

En ese camino no siempre han contado con la complicidad de las administraciones públicas. Aunque el porcentaje de respuestas positivas ha ido aumentando y se sitúa en torno al 65%, lo cierto es que se trata de una batalla que sigue abierta y ante la que tienen pocas respuestas: la máxima sanción que puede imponer la Diputación del Común a una administración no colaboradora es la declaración de obstruccionista, explica Saavedra, quien apunta que en otras comunidades se han presentado denuncias por desacato «pero los jueces no lo han entendido así».

Uno de los aspectos que ha cambiado con los años en aras de un consenso es que el acuerdo parlamentario para el nombramiento incluya la elección de los adjuntos, cuestión que Tejera considera «un error», ya que entiende que «cada uno debe elegir a su equipo por mérito y capacidad», a la vez que critica la «conveniencia orgánica». El suyo, dice, «fue un lujo» que contribuyó a generar credibilidad y por tanto, respuestas positivas.

No comparten esta opinión Saavedra -que no tuvo adjuntos- ni Yanes -que se encontró con la representación aprobada por la Cámara-. Para el primero, lo importantes es la «sensibilidad política, la ausencia de protagonismo y vocación de escuchar a la gente, aún sabiendo que no siempre tienen razón».

En reconocimiento a quienes han ostentado la dirección de la institución, y aprovechando el 35 aniversario de la Diputación del Común, el próximo día 12 se celebra un acto de reconocimiento en el Parlamento de Canarias. El cargo lo han desempeñado hasta ahora seis hombres -cuatro de Gran Canaria-.