2023, consolidar la economía, el empleo y los servicios públicos

Tras atravesar n umerosas crisis en los últimos años -incendios forestales, pandemia de la Covid 19, erupción del volcán de La Palma, invasión rusa y guerra en Ucrania, importante subida de los costos energéticos, inflación mundial, quiebra del turoperador Thomas Cook…- este 2023 tiene que ser el de la confirmación de la recuperación económica y del empleo iniciada en el año que acaba de finalizar, así como el del fortalecimiento de los servicios públicos. Si 2022 supuso en Canarias un avance en el crecimiento del PIB -el mayor de todas las comunidades, superior al 10% según distintas estimaciones- y, especialmente, en la creación de puestos de trabajo (con récord de afiliaciones a la Seguridad Social y niveles de empleo históricos, mejores que los prepandémicos), e ste 2023 que da sus primeros pasos debe consolidarlo pese a las incertidumbres de un mundo convulso. En un año, además, marcado por los distintos procesos electorales y por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre.

Frente a una etapa de enormes incertidumbres y dificultades de enorme calado, se han venido dando respuestas paliativas desde las administraciones públicas europeas, estatales y canarias. Con medidas que, afortunadamente, nada se parecen a las austericidas con las que se afrontó la crisis financiera de 2008 y que tanto daño social hicieron. Contribuyendo en esta ocasión a atemperar el impacto de circunstancias económicas y sociales gravísimas. Desde los ERTES a los créditos ICO. Desde los Fondos Covid a las ayudas directas a empresas y autónomos. Desde las bajadas selectivas de impuestos a distintos sectores económicos a las deducciones en el IRPF de quienes tienen rentas medias y bajas que se notarán en la declaración de la renta del próximo mes de abril.

Sin olvidar nunca el significativo peso que tienen los servicios públicos para alcanzar unos mayores niveles de equidad, especialmente en coyunturas tremendamente adversas. Unos servicios públicos que se han visto fortalecidos en el periodo reciente, posibilitando la contratación de miles de sanitarios y docentes. En las cuentas públicas para 2023 disponen inicialmente de 7.478 millones de euros; es decir, crecen un 31,2% respecto a los 5.699 millones de 2019, cuando llegamos al Gobierno, y suponen este año el 73,45% del Presupuesto total de la Comunidad Canaria. Destacando el notable impulso que se da a la educación infantil 0-3 años o los avances en dependencia.

Poniendo en marcha, asimismo, una ley de gran relevancia, que emana de nuestro reformado Estatuto de 2018: la Renta de Ciudadanía de Canarias, aprobada recientemente por unanimidad en nuestro Parlamento, a iniciativa del Pacto de Progreso. Con ella se pretende ofrecer una respuesta adecuada a la situación que atraviesan las personas más vulnerables, sean desempleadas, con reducidas pensiones o con empleo, pero sin suficientes ingresos para hacer frente con dignidad a las necesidades básicas.

Datos positivos

Algunos datos resultan claramente alentadores. La última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada, la del tercer trimestre de 2022, destaca que «los mayores aumentos del empleo se dan en Canarias (7,89%), Illes Balears (7,19%) y Comunitat Valenciana (5,17%)». Situándose la tasa de paro en Canarias en el 17,7%, por debajo del 21,2% del mismo periodo de 2019. Igual sucede con las cifras de afiliación a la Seguridad Social, con registros históricos en la Comunidad Canaria, o la importante reducción del número de personas desempleadas registradas, pese al constante crecimiento poblacional como factor distorsionante.

Un reciente informe, el Observatorio Regional de BBVA Research, confirma el significativo crecimiento de la economía y el empleo que se venido produciendo en el periodo reciente. En él se destaca que España creció 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto en el primer semestre del pasado año 2022. En el mismo periodo, Canarias lo hizo más, aumentando 1,1 puntos «por el avance del turismo que ya se sitúa por encima de los niveles de 2019». Y, en el conjunto de año, estima un crecimiento del 4,6% del PIB en el Estado español, con Canarias destacada en primer lugar de las comunidades autónomas, con un aumento del 10,3%, por delante de Baleares (9,9%) y duplicando a Madrid y Cataluña.

Con relación a las previsiones económicas para 2023, el informe del BBVA las revisa al alza (pasando del 1% al 1,2% de crecimiento del PIB en España), con Canarias con un crecimiento del 2,1%, siendo la segunda que más lo haría tras Baleares.

Previsiones crecimiento PIB

Por otra parte, el estudio destaca el importante aumento de afiliaciones a la Seguridad Social en el IV Trimestre de 2022, especialmente en Canarias y la Comunidad de Madrid.

Una año electoral

Un 2023 que estará marcado, además, por la celebración de las elecciones autonómicas y municipales en el mes de mayo; y por las generales, si no se produce un adelanto de estas, a finales de año. Así como por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

En nuestro caso, el de Nueva Canarias, hemos ido desplegando desde hace meses una intensa actividad de preparación de las elecciones autonómicas, insulares y locales. Ampliando el espacio del canarismo progresista con el establecimiento de acuerdos con varios grupos municipales de Gran Canaria (Ando Sataute, en Santa Brígida; Fórum Drago, en Ingenio; y Agrupación de Electores de Tejeda), Lanzarote (Movimiento Renovador de Tinajo), Fuerteventura (Alternativa por Antigua y Juntos por Pájara); una tarea que continuaremos desarrollando los próximos meses en el conjunto del archipiélago, con conversaciones ya avanzadas con organizaciones políticas municipalistas de todo el Archipiélago. Procediendo, asimismo, a la elaboración de los diferentes programas electorales; y a la designación de las cabezas de listas en las distintas instituciones.

Como he señalado en otras ocasiones, el legítimo trabajo partidario para preparar esos comicios no debe distraer, y no lo hará, nuestro arduo trabajo en las instituciones, sea en tareas de Gobierno sea en las de oposición, una tarea que, además, nos permite poner en valor la experiencia, el compromiso, la lealtad y el rigor que nos caracteriza. Y, en ningún caso, la mayor o menor cercanía a periodos electorales justifica el ruido permanente, la agresividad, el insulto o la difusión de bulos, cuando no mentiras. La política es, debe ser, pacífica y rigurosa defensa de las ideas y propuestas, desde el respeto a las otras opciones democráticas y la búsqueda de entendimientos y acuerdos que respondan al interés general.

Finalizo con el deseo de que en este año 2023 Canarias consolide los buenos datos de crecimiento económico y generación de empleo. De sostenibilidad responsable de las finanzas públicas para seguir fortaleciendo los servicios públicos y desplegar la Renta de Ciudadanía de Canarias y continuar combatiendo la pobreza y la exclusión social. Para mejorar la gestión en aquellos servicios donde los crecientes recursos presupuestados han de ejecutarse con la máxima eficiencia para obtener los resultados demandados por todos y todas. Para insistir, también, en la necesidad de preservar el territorio y el medio ambiente, incrementar el peso de las energías renovables y apostar por una movilidad sustentable en el marco de un modelo económico autocentrado, diversificado, sostenible y con futuro.