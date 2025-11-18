1ºCAN traza su futuro sin olvidar «los intentos de freno» de PSOE y NC Los municipalistas inician la constitución de los órganos de gobierno en las asambleas locales de San Bartolomé, Santa Lucía, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 20:50

Horas después de que prosperase la moción de censura contra Francisco Atta, hasta este martes alcalde de Valsequillo de Gran Canaria durante 14 años, la cúpula de Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN) celebró su primera Ejecutiva Nacional. Aunque no estaba en el orden del día, sí fue tema del día. Y es que el nuevo partido que lideran Óscar Hernández y Teodoro Sosa, y que aglutina a formaciones locales y ex miembros de Nueva Canarias (NC), sufrió en la jornada de este martes la cuarta moción de censura en menos de un año, tras San Mateo, Santa María de Guía y Agaete.

Son varias las voces que desde Municipalistas Primero Canarias han advertido que, de cara a alianzas electorales futuras, se tendrán en cuenta los actuales movimientos de gobierno para desbancar a los líderes de 1ºCAN.

Óscar Hernández, presidente de los municipalistas y alcalde de Agüimes, afirmó ayer tras la moción de censura en Valsequillo sentir «traición por parte del PSOE». Para Hernández, es «traición por parte del PSOE ya que no han ido de la mano las decisiones con lo que nos han trasladado» previamente, así que lo que está haciendo el PSOE canario «influye en las decisiones de Municipalistas Primero Canarias de cara a las relaciones en 2027».

En la misma línea se ha manifestado Samuel Henríquez, secretario de Organización de Municipalistas Primero Canarias y concejal en San Bartolomé de Tirajana: «la vieja guardia del PSOE nos ha traicionado». «Yo estoy convencido de que es orquestado» en un intento de frenar el impulso de Primero Canarias, «sin ninguna duda», afirma Henríquez. «La vieja guardia del Partido Socialista y Carmelo Ramírez (NC) se han puesto de acuerdo porque saben perfectamente que lo que estamos proponiendo los deja fuera de juego».

Así que ahora la Mesa de Unidad Canaria de Municipalistas Primero Canarias comenzará una serie de reuniones con los partidos de raíz nacionalistas de cara a aunar fuerzas en unas cercanas elecciones al Congreso de los Diputados, y así lograr presencia en Madrid. Hasta ahora era Vox «la única línea roja».

En todo caso, la Comisión Ejecutiva Nacional de Municipalistas Primero Canarias reunió este martes a sus 75 miembros de la Ejecutiva, representantes de las bases municipalistas en los 18 municipios en los que el partido tiene implantación. Uno de los temas centrales fue la puesta en marcha de la Mesa de Unidad Canaria, que se inicia en el próximo 29 de noviembre en Fuerteventura para luego saltar a Lanzarote en diciembre.

Están previstos encuentros con todas las formaciones locales e insulares, «para ir dando forma a la posible unidad de acción política en el Congreso y el Senado». En la isla de Lanzarote ya existen «contactos avanzados para la posible confluencia en una candidatura unificada» a las Cortes Generales.

Los municipalistas también aprobaron iniciar el calendario para la conformación de los órganos de gobierno de las cuatro asambleas locales de Primero Canarias aún pendientes de constituir formalmente. Se trata de las asambleas de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Arucas y Santa Lucía de Tirajana, adscritas directamente al partido, a diferencia de otros municipios en los que existen organizaciones de carácter municipal. En los próximos días se abrirán los plazos para elaborar los censos electorales, presentar candidaturas y proceder a la celebración de elecciones.

Asimismo, el BNR (Bloque Nacionalista Rural) que lidera Teodoro Sosa celebra este miércoles en Gáldar por vez primera su Ejecutiva Nacional, en la que estarán representadas las asambleas locales de los municipios del Norte en los que se implanta –La Aldea, Agaete, Moya, Teror y Artenara–. Además, la asamblea local de Gáldar se renueva. Teodoro Sosa ha formalizado su propuesta para encabezar la Ejecutiva Nacional; y Julio Mateo opta a liderar el partido en Gáldar.