1ºCAN inicia las reuniones con nacionalistas para lograr una plancha «de unidad canaria» en Madrid La Mesa de Unidad Canaria comienza en Lanzarote y Fuerteventura. «Queremos a todos los que piensen como nosotros», dice Henríquez

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

Las primeras reuniones de la Mesa de Unidad de Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN) serán en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde la formación que lideran Óscar Hernández y Teodoro Sosa comenzará de manera formal a buscar alianzas con otras formaciones de raíz nacionalista. El secretario de Organización de Primero Canarias, Samuel Henríquez, apunta que luego seguirán al resto de islas.

«Invitaremos a todos los partidos de pensamiento canario, fundamentalmente con la idea de que se genere una alianza para que juntos» encarar las próximas elecciones generales. El calendario de las reuniones aún no está cerrado del todo, pero la idea es que comenzar antes de que finalice noviembre.

¿Qué partidos están convocado? Henríquez asegura que «no tenemos listado», pero han comenzado a convocar «y estamos pendientes de que nos confirmen algunos partidos que para nosotros son importantes. Una vez que nos confirmen, pues ya comenzaremos con el resto».

La única línea roja, según secretario de Organización de Primero Canarias, «es Vox, es la única línea roja que nosotros mantenemos; en el resto todos los que tengan ideario canario y obediencia, palabra que en realidad no nos gusta, pero que tengan un valor en la unidad canaria, todos están invitados».

Así que afirma que claro que hablarán «también con Nueva Canarias, Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria y Onalia Bueno», pero recuerda que «hay un montón de partidos más». Y menciona a «Asamblea Majorera, Asambleas Municipales de Fuerteventura, el alcalde de Yaiza... No queremos centrar solo el foco en los partidos, que evidentemente están invitados y son importantes. Queremos a todos los que piensen como nosotros, y que los que crean que si nos unimos y somos capaces de generar una unidad de acción, eso va a hacer que tengamos una mayor fuerza en Madrid, ante unas elecciones que, no sé cuento más puede aguantar Pedro Sánchez». Así que la idea es estar preparados para afrontar unas elecciones generales en cuanto se convoquen.

Frente a las reuniones de la llamada Mesa de Unidad, desde 1ºCAN «desarrollaremos un manifiesto con unas líneas que marquen la agenda canaria, y eso es lo que debatiremos y hablaremos en esta mesa». Como representantes de Municipalistas Primero Canarias, partido creado recientemente a raíz de la unión de diversas agrupaciones nacionalistas locales y a partir de la ruptura con Nueva Canarias (NC), estará «la plana mayor» del partido, entre ellos Óscar Hernández, Teodoro Sosa y Samuel Henríquez.

Justo hace un mes (18 de octubre) Primero Canarias celebró su congreso constituyente con un llamamiento a la unidad del nacionalismo, congreso en el que uno de los firmes compromisos del presidente municipalista, Óscar Hernández, fue promover la Mesa de Unidad Canaria de cara a las elecciones generales, para lograr la unidad de acción política de los partidos de obediencia canaria.

En aquel momento el presidente municipalista reiteró su propuesta de una Mesa de Unidad Canaria para procurar el diálogo y la confluencia de las fuerzas de obediencia canaria de cara a las próximas elecciones generales. «Respetando las diferentes sensibilidades, tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo en la defensa de los intereses de Canarias, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan», señaló, antes de llamar a «la unión frente a la división». «No tenemos que profesar la misma ideología», pero sí «estamos obligados a entendernos», porque «unidos, somos imparables: Primero Canarias, siempre», sentenció Óscar Hernández.

Por lo pronto, ya en Gran Canaria, donde nació el partido, ya cuentan con representación local en todos los municipios, «exceptuando Mogán y Vallececo, en el resto sí. Y estamos trabajando para en ambos sitios tener la marca propia» más pronto que tarde. Además, «todos los días recibimos mensajes de concejales, de asociaciones civiles, de partidos políticos, que cuándo vamos a ir por las islas» para de alguna manera cerrar cómo formar parte del proyecto de 1ºCAN. «Y entendemos que es más lo que nos une y que lo que nos separa» con muchas formaciones, lo que se abordará en la Mesa de Unidad Canaria.

Ampliar Valeria Guerra, Óscar Hernández y Samuel Henríquez. EFE La primera Ejecutiva Nacional, el martes, cerrará el calendario de elecciones en las asambleas locales esde que fuera el congreso constituyente de Municipales Primero Canarias hasta ahora, el partido ha recibido más de 500 peticiones de afiliación. Para agilizar el proceso, informa Samuel Henríquez, secretario de Organización de 1ºCAN, «estamos desarrollando un instrumento por medio de la inteligencia artificial», de tal manera que la afiliación sea «automatizada, más ágil, y que le llegue directamente con los filtros correspondientes a cada asamblea. Esperamos que esta herramienta esté a la mayor brevedad posible» operativa. Mientras, este martes Municipalistas Primero Canarias celebra su primera Ejecutiva Nacional, «donde aprobaremos el calendario para las elecciones en aquellos espacios como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Arucas y Santa Lucía, en el que la marca de Primero Canarias está instaurada», y a partir de ahí en el resto de municipios donde hay que generar marca propia. A continuación se llevará a cabo un proceso electoral en cada municipio, «aunque en casi en todos habrá candidaturas de consenso y un candidato único». Señala Samuel Henríquez que «tampoco queda tanto para las elecciones». Además, «¿quién dice que mañana no vienen las elecciones generales y tenemos que estar preparados?. Y por eso tenemos que ser lo más ágiles posible». En cuanto a la próxima moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo que sacará de la Alcaldía a Francisco Atta, de 1ºCAN; o quitar la portavocía del grupo en el Cabildo de Gran Canaria a Teodoro Sosa: «yo estoy convencido de que es orquestado, porque lo que están tratando es de frenar el impulso de Primero Canarias, sin ninguna duda», afirma Henríquez. «Yo no tengo dudas de eso, la vieja guardia del Partido Socialista y Carmelo Ramírez (NC) se han puesto de acuerdo porque saben perfectamente que lo que estamos proponiendo los deja fuera de juego», una vez que el intento de declararlo tránsfugas no ha prosperado.